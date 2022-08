Felice Mazzu keerde vandaag terug naar het Dudenpark als trainer van Anderlecht. De Union-fans konden het niet laten om hier en daar een plaagstoot uit te delen. "Mazzu, chante avec nous", weerklonk bijvoorbeeld toen de zege voor Union in zicht was bijvoorbeeld. En ook Siebe Van der Heyden deed zijn duit in het zakje. Na de match ging hij voor de fans het bekende dansje van Mazzu even nabootsen.