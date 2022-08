Deen Viktor Axelsen verovert 2e wereldtitel in badminton, Japanse Akane Yamaguchi verlengt

Voor de 28-jarige Axelsen, die in Tokio vorige zomer olympisch goud pakte, is het zijn tweede wereldtitel na 2017. Hij versloeg de 21-jarige Thai Kunlavut Vitidsarn (BWF-17), de drievoudige wereldkampioen bij de junioren, met 2 sets: 21-5, 21-16. Axelsen volgt de Singaporees Loh Kean Yew op.



Bij de vrouwen triomfeerde de nummer 1 ook. Yamaguchi klopte de Chinese olympische kampioene Chen Yu Fei (BWF-4) met 21-12, 10-21, 21-14.



Het mannendubbelspel werd voor het eerst gewonnen door Aaron Chia en Soh Wooi Yik uit Maleisië, die met 21-19, 21-14 Mohammad Ahsan en Hendra Setiawan uit Indonesië versloegen. Dat duo won het wereldkampioenschap al 3 keer, in 2013, 2015 en 2019.



Het vrouwendubbel was voor de derde keer voor de Chinese vrouwen Chen Qing Chen en Jia Yi Fan, die Kim So Yeong en Kong Hee Yong uit Zuid-Korea met 22-20, 21-14.



In het gemengd dubbelspel klopten Zheng Si Wei en Huang Ya Qiong uit China Yuta Watanabe en Arisa Higashino uit Japan met 21-13, 21-16.