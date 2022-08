Ploegmaten over Remco Evenepoel: "Hij riep "rapper, rapper, rapper""

"Ik gaf van bij het begin van de klim vol gas. Achter mij had mijn kopman nog overschot en riep hij: "Rapper, rapper, rapper.""

"Dat is soms frustrerend. Want ik reed zelf zo rap. Maar op dit moment rijdt Remco zo sterk, ik hoop dat hij dat zo lang mogelijk kan volhouden."

Louis Vervaeke vertelt hoe hij de slotklim heeft beleefd. Met Van Wilder en Alaphilippe vormde Vervaeke een klimtrein die het pad effende voor Remco Evenepoel.

"In het peloton waren er twijfels of onze ploeg wel sterk genoeg was om deze Vuelta te dragen. Maar er waren vandaag toch 4 à 5 renners die me kwamen zeggen dat we de etappe volwassen aangepakt hebben", zegt Vervaeke.



"Het was een heel hectisch begin van de etappe met een start bergop. We hebben getoond dat we een volwassen ploeg hebben die de Vuelta kan dragen. Ik hoop dat dat de andere ploegen ook wat kalmeert."

Durven ze bij Quick Step-Alpha Vinyl al te dromen van de eindzege?



"We hebben altijd gezegd dat het podium een droom zou zijn. We gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare, dat zullen we niet wegsteken. Maar we moeten het dag per dag bekijken", besluit Vervaeke.