Maxim Van Gils (22) voelt zich goed in Vuelta: "Leuk om een vrije rol te hebben"

De ploegsfeer is ook goed. "Gisteren waren we mee met Harry (Sweeney, red), dat heeft een positief effect op het team.

Hoe gaat de jongeling om met de wisselende weersomstandigheden in deze Vuelta? "Het is best wel vermoeiend voor je lichaam om je altijd aan te passen. Soms kan het heel warm zijn tijdens de rit, maar een uur later regent het dan en is het koud in de afdaling."



"Dat is niet zo makkelijk. En de wegen zijn ook vrij vuil, dus dan krijg je vaak veel vuiligheid in je gezicht. Dat is niet zo aangenaam."



Van Gils won begin dit jaar de Ronde van Saoedi-Arabië, nadat hij in de koninginnenrit naar de zege soleerde. Dit is zijn 2e grote ronde. "Het is wel wat zoeken, maar over het algemeen is mijn gevoel wel goed. Maar het moet wel allemaal wat meezitten, voor het goed valt."





Het Belgische WorldTour-team in Spanje rijdt hier met weinig druk rond. Iedereen mag een beetje zijn ding doen, er is niet meteen een kopman. Zo hebben Van Gils en De Gendt een vrije rol. "Naar een grote ronde gaan met een echte kopman, is leuk, denk ik. Dan heb je een doel."



"Maar het is ook aangenaam dat je voor jezelf mag gaan. Er is niet superveel druk, maar natuurlijk wil je wel goede resultaten rijden. Dus er is altijd wel een beetje druk."



Vandaag hoopt hij mee te schuiven in een sterke groep. "Het zal oorlog worden in een lastige start. Met op het eind nog een lastige slotklim. Ik start wel met ambitie. Maar het zal niet makkelijk zijn, want iedereen wil meeschuiven."