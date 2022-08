Chinese badmintonkampioene: "Ik moest opzettelijk verliezen in halve finale Olympische Spelen 2000"

22 jaar na datum vertelde de voormalig nummer 1 van de wereld en bronzenmedaillewinnares van de Australische Spelen van toen dat ze door haar entourage onder druk werd gezet om haar halve finale tegen Gong Zhichao te verliezen. Reden: haar niet te hard afmatten met het oog op de latere finale tegen de Deense kampioene Camilla Martin.



"Ik moest in 2 sets verliezen. Je ziet het op de beelden. In het begin speel ik nog mee, maar geleidelijk aan begon ik het pluimpje buiten of in het net te slaan."



De gewezen topspeelster bekende in het tv-interview met de Deense zender TV2 evenwel niet wie haar dwong om met opzet te verliezen.

"Je voelt je enorm machteloos. Je staat alleen tegenover het systeem. De Spelen zijn een unieke kans voor een atlete, maar als individu kon ik niet op tegen het systeem. Het is echt triest", onthulde ze. Zhichao kaapte uiteindelijk het goud weg.



De internationale badmintonbond gaf ondertussen al te kennen "de beschuldigingen heel ernstig te nemen".



Het interview werd afgenomen in de Spaanse stad Malaga, waar Ye Zhaoying met haar man, voormalig Chinees voetballer Hao Haidong, in ballingschap leeft.



Het koppel heeft de hoop om ooit terug te keren naar China overigens opgegeven, nadat de gewezen voetballer in juni 2020 hevige kritiek geuit had op de lokale autoriteiten.