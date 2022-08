Norris heeft "geen medelijden" met Ricciardo: "Mensen zullen me hier voor haten"

"Het was een plezier om met je te werken de afgelopen twee jaar. Wat er ook volgt, ik wens je het allerbeste. Laten we er nog een paar geweldige maanden van maken."

Zijn ploegmaat Lando Norris zwaaide zijn ploegmaat uit op Twitter. "Wat een ervaring is dit geweest, Daniel", schreef hij. "Van dat moment in Monza, tot de keren dat we ontzettend hebben gelachen met elkaar."

Ricciardo had nog een contract tot eind 2023 bij de Britse renstal, maar dat wordt nu een jaar eerder dan gepland opgezegd, in onderling overleg.

Norris: "Niet mijn taak om te focussen op iemand anders"

"Ik ben hier om op de top van mijn kunnen te presteren en daar blijft het bij. Dus het is lastig als mensen verwachten dat het mijn taak is om nog andere dingen te doen en te helpen en richtlijnen te geven..."

Norris is vooral gefocust op zijn eigen prestaties, en niet die van zijn ploegmaat. "Het is niet mijn taak om te focussen op iemand anders. Ik ben geen coach", verklaarde hij.

Ik denk dat iedereen meer had verwacht van Ricciardo en ik ben zeker dat hij er zelf ook meer van had verwacht.

Tijdens de wintertesten leek Ricciardo zich sneller aan te passen aan de nieuwe generatie F1-wagens dan Norris, maar dat is niet aan het puntentotaal te zien.

Ricciardo kon in 13 races nog maar 19 punten sprokkelen - met een 6e plek als beste resultaat. Norris heeft al 76 punten, vier keer zoveel, en stond in Imola nog op het podium (3e).

"Of ik verrast was met het nieuws? Dat is een moeilijke vraag", aldus Norris. "Ik denk dat iedereen meer had verwacht van Ricciardo en ik ben zeker dat hij er zelf ook meer van had verwacht."

"Dus als je het zo bekijkt, ben je wel verrast. Maar als je naar de resultaten kijkt en je twee rijders wil die op hetzelfde niveau presteren, dan ben je niet verrast."