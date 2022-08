Hoe Arkéa-Samsic én de UCI worstelen met Nairo Quintana

Zijn 5e plaats in Parijs-Nice en zijn 4e stek in de Ronde van Catalonië waren eveneens een schot in de roos, met zijn 6e positie in de eindstand van de Ronde van Frankrijk wreven ze zich bij Arkéa-Samsic helemaal in de handen.

Die missie verloopt succesvol dankzij een duidelijk tactisch plan: in veel koersen kaapt Arkéa-Samsic veel punten door met meerdere pionnen voor de prijzen te sprinten in plaats van één kopman uit te spelen.

Wat als het TAS de kant van Quintana kiest?

Wat moet de UCI dan doen? In zo'n geval zou de UCI een waslijst aan klachten en procedures aan zijn been hebben.

In het voor hen "slechtste" scenario schopt Arkéa-Samsic het namelijk niet tot in de veilige top 18 en oordeelt het TAS uiteindelijk - dat zou zelfs in 2023 kunnen zijn - dat Quintana recht in de spiegel kan kijken en de puntenaftrek dus niet geldig is.

Op de hoofdzetel in Aigle houden ze namelijk rekening met een worstcasescenario. Wat dat dan is?

Al is die kanteling nog niet overal waarneembaar in het klassement: Nairo Quintana kan zijn sanctie namelijk aanvechten bij het Internationaal Sporttribunaal TAS en lijkt dat ook van plan. Net daarom heeft de UCI de puntenaftrek nog niet (consequent) doorgevoerd.

Dat betekent dat Arkéa-Samsic in één klap 455 punten verspeelt in het WorldTour-klassement en zo wat meer van de veilige middenmoot richting de kelder van de top 18 afglijdt.

Maar een dag na de Colombiaanse contractverlenging stortte het Colombiaanse kaartenhuisje in. Door de dubbele positieve Tramadol-test worden de resultaten van Quintana geschrapt in de Tour.

Niet het eerste dossier waarin de naam van Quintana opduikt

Voor toetreding of handhaving in de WorldTour gelden naast de sportieve criteria (lees: punten) ook financiële en ethische parameters.

En dan is er ook nog Astana

Het is dus onduidelijk of de UCI het groeiende dossier kan negeren, zeker als de teams die uit de boot vallen, de druk op de Wielerunie zouden verhogen.

Want Lotto-Soudal en Israel-Premier Tech, de voorlopige degradanten, zouden hun pijlen kunnen richten op Arkéa-Samsic, de UCI... én Astana Qazaqstan.

Ondanks een barslecht 2022 hebben de Kazachen de voorbije 2 seizoenen een valabele puntenbuffer uitgebouwd en lijken ze sportief gered, maar bij de andere domeinen stinkt het potje wél.

Er waren dit voorjaar niet voor het eerst betalingsproblemen en de financiële huishouding van de ploeg van Aleksandr Vinokoerov roept al langer vragen op.



Er is sprake van dubieuze fiscale postbussen en het Luxemburgse parket onderzoekt de geldstromen op verdenking van strafbare feiten.

Maar ook de 3e pijler kan Astana in de problemen brengen. Er is het vreemde verhaal rond Miguel Angel Lopez, genoemd in een drugsonderzoek, en er is de positieve test van Michele Gazzoli.

Astana waste in beide gevallen zijn handen in onschuld: Gazzoli werd ontslagen, Lopez werd snel weer in de armen gesloten.

Maar er is nog meer: volgens Protourcycling.cc heeft Astana het contract van liefst 5 renners vroegtijdig stopgezet wegens "tegenvallende resultaten".

Het bericht is niet bevestigd, maar het zou alleszins een ongeziene zet zijn in de wielersport, een eenzijdige beslissing die langs alle kanten botst met de beschermingsmechanismen van de UCI.

Of Astana dus volgend seizoen gegarandeerd kan blijven dansen in de WorldTour en of Arkéa-Samsic een van de danspartners is, is nog maar de vraag.