Antwerp toont zijn waardering en legt sterkhouder Jean Butez tot 2026 onder contract

Met de komst van onder meer Toby Alderweireld, Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp haalde Antwerp de voorbije maanden al flink uit op de transfermarkt, maar tussen de palen is er wel sprake van continuïteit.

De Fransman Jean Butez is al voor een derde seizoen op rij de eerste doelman bij de Great Old en daar zal niet snel verandering in komen. Butez verlengde zijn contract op de Bosuil tot 2026.

De inmiddels 27-jarige keeper is sinds 2020 aan de slag bij de oudste club van het land. Hij maakte destijds de overstap van Moeskroen.

Butez, die gisteren met Antwerp nog naast de groepsfase voor de Conference League greep, is een van de steunpilaren in het elftal van Mark van Bommel.

In de vaderlandse competitie kenden Butez en co een vlekkeloze start. Na vier wedstrijden hebben ze met 12 op 12 nog het maximum van de punten.