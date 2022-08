World Tour 3x3 Debrecen: Team Antwerp plaatst zich voor kwartfinales

clock 21:30 21 uur 30. Antwerp naar kwartfinales. Princeton heeft met 21-9 Londen geklopt in Debrecen, daardoor is Antwerp zeker van de tweede plek in zijn poule en een plekje in de kwartfinales. In die kwartfinales speelt Team Antwerp zondag tegen het Servische Liman, groepswinnaar in poule B. . Antwerp naar kwartfinales Princeton heeft met 21-9 Londen geklopt in Debrecen, daardoor is Antwerp zeker van de tweede plek in zijn poule en een plekje in de kwartfinales. In die kwartfinales speelt Team Antwerp zondag tegen het Servische Liman, groepswinnaar in poule B.

clock 20:21 20 uur 21. Antwerp is niet opgewassen tegen Princeton. Tegen de Amerikanen uit Princeton kwam Antwerp meteen 0-3 achter. Een kloof die het nooit meer kon overbruggen. Eindstand: 14-20. Antwerp zal nu met aandacht kijken naar het duel tussen Princeton en Londen vanavond. Alleen een Engelse zege zou hen nog uit de kwartfinales kunnen houden.



Antwerp zal nu met aandacht kijken naar het duel tussen Princeton en Londen vanavond. Alleen een Engelse zege zou hen nog uit de kwartfinales kunnen houden.

clock 17:21 17 uur 21. Veerkrachtig Antwerp opent met zege. In hun 1e duel waren de 3x3-spelers van Antwerp bijna voortdurend op achtervolgen aangewezen. Maar in de laatste 3 minuten gingen de Belgen op en over de Londenaars. 22-20 was de eindscore. Straks komt Antwerp nog in actie tegen Princeton, uit de Verenigde Staten.



Straks komt Antwerp nog in actie tegen Princeton, uit de Verenigde Staten.

clock 15:37 15 uur 37. Brussels niet naar hoofdtabel na 2e verlies. De kansen van Brussels waren heel klein. En Tartu uit Estland bleek inderdaad sowieso een maatje te groot: 22-9 in de 2e voorrondematch. Tartu had ook al Los Angeles geklopt met 21-15. Tartu stoot als enige door naar de hoofdtabel.



Tartu had ook al Los Angeles geklopt met 21-15. Tartu stoot als enige door naar de hoofdtabel.

clock 14:48 14 uur 48. Brussels maakt het niet af tegen LA. Brussels nam snel een voorsprong van 6 punten in zijn eerste kwalificatiematch, maar gaf die voorsprong nog uit handen (17-17). Na een geweldige dunk van Vercoutere had het Belgische team wel nog kansen op de zege: bij 20-19 was er nog maar 1 punt nodig. Twee keer mocht Brussels de bal in het spel brengen, maar scoren lukte niet. LA maakte het af met een tweepunter: 20-21. Om 15.05 uur speelt Brussels zijn 2e en laatste groepsmatch tegen Tartu. Alleen de groepswinnnaar van deze 3 teams stoot door.



LA maakte het af met een tweepunter: 20-21.



Om 15.05 uur speelt Brussels zijn 2e en laatste groepsmatch tegen Tartu. Alleen de groepswinnnaar van deze 3 teams stoot door.