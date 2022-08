World Tour 3x3 Debrecen: Team Antwerp opent met nipte zege

clock 17:21 17 uur 21. Veerkrachtig Antwerp opent met zege. In hun 1e duel waren de 3x3-spelers van Antwerp bijna voortdurend op achtervolgen aangewezen. Maar in de laatste 3 minuten gingen de Belgen op en over de Londenaars. 22-20 was de eindscore. Straks komt Antwerp nog in actie tegen Princeton, uit de Verenigde Staten. . Veerkrachtig Antwerp opent met zege In hun 1e duel waren de 3x3-spelers van Antwerp bijna voortdurend op achtervolgen aangewezen. Maar in de laatste 3 minuten gingen de Belgen op en over de Londenaars. 22-20 was de eindscore.



clock 15:37 15 uur 37. Brussels niet naar hoofdtabel na 2e verlies. De kansen van Brussels waren heel klein. En Tartu uit Estland bleek inderdaad sowieso een maatje te groot: 22-9 in de 2e voorrondematch. Tartu had ook al Los Angeles geklopt met 21-15. Tartu stoot als enige door naar de hoofdtabel. . Brussels niet naar hoofdtabel na 2e verlies De kansen van Brussels waren heel klein. En Tartu uit Estland bleek inderdaad sowieso een maatje te groot: 22-9 in de 2e voorrondematch.



clock 14:48 14 uur 48. Brussels maakt het niet af tegen LA. Brussels nam snel een voorsprong van 6 punten in zijn eerste kwalificatiematch, maar gaf die voorsprong nog uit handen (17-17). Na een geweldige dunk van Vercoutere had het Belgische team wel nog kansen op de zege: bij 20-19 was er nog maar 1 punt nodig. Twee keer mocht Brussels de bal in het spel brengen, maar scoren lukte niet. LA maakte het af met een tweepunter: 20-21. Om 15.05 uur speelt Brussels zijn 2e en laatste groepsmatch tegen Tartu. Alleen de groepswinnnaar van deze 3 teams stoot door. . Brussels maakt het niet af tegen LA Brussels nam snel een voorsprong van 6 punten in zijn eerste kwalificatiematch, maar gaf die voorsprong nog uit handen (17-17). Na een geweldige dunk van Vercoutere had het Belgische team wel nog kansen op de zege: bij 20-19 was er nog maar 1 punt nodig. Twee keer mocht Brussels de bal in het spel brengen, maar scoren lukte niet.



