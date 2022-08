Van illegaliteit en armoede naar NBA-top: België treft zondag de beste basketballer ter wereld

Basketbal als reddingsboei

Het oorspronkelijke doel was Duitsland, waar vader Charles aan de bak hoopte te komen als profvoetballer, maar de eindbestemming werd uiteindelijk Griekenland. In de buitenwijken van Athene kregen ze nog 4 kinderen: Thanasis, Giannis, Kostas en Alexandros. Vier Griekse namen, uit eerbied voor hun nieuwe land, en ook de achternaam werd "vergriekst". Het Nigeriaanse "Adetokunbo" van vader Charles werd in Griekenland Antetokounmpo.

Vader Charles en moeder Veronica zijn afkomstig uit Nigeria, maar lieten hun vaderland in 1991 achter zich in de hoop ergens een beter leven te vinden. Het koppel had op dat moment al een zoon Francis, die achterbleef bij zijn grootouders.

Pas in 2013, het jaar van Giannis' doorbraak, kregen hij en zijn oudere broer Thanasis een Grieks paspoort. De jongere broers Kostas en Alex moesten nog wachten tot 2016. Dat de familie na jaren van beproevingen de illegaliteit kon ontvluchten, was louter te danken aan het basketbal. (lees voort onder de Instagram-post)

Desondanks groeide het gezin nog steeds op in illegaliteit en armoede. Vader Charles deed hier en daar klusjes om brood op de plank te krijgen, moeder Veronica en de kinderen verkochten sinaasappelen, handtassen of uurwerken op straat om rond te komen.

Van Griekse amateurclub naar de NBA

Giannis en zijn oudere broer Thanasis begonnen in hun tienerjaren te basketballen bij de plaatselijke club Filathlitikos. Het talent van de broers was onmiskenbaar, hun ontwikkeling stormachtig. Aanvankelijk was Thanasis de betere van de twee, maar het was uiteindelijk Giannis die in de Griekse 2e klasse in het oog sprong van een NBA-scout. Dankzij een overeenkomst met de Spaanse topclub Zaragoza kwam Giannis in 2013 in aanmerking voor de NBA-draft, waarbij de teams mogen kiezen uit een nieuwe lichting jonge talenten. De Milwaukee Bucks pikten Giannis Antetokounmpo als 15e op uit de draft. Die deal veranderde het leven van de familie Antetokounmpo. De regularisatieprocedure in Griekenland raakte in een stroomversnelling en het NBA-contract van Giannis zorgde voor financiële zekerheid. Zeven jaar later, in 2020, tekende hij het op dat moment meest lucratieve contract in de geschiedenis van de NBA, goed voor bijna 230 miljoen dollar in 5 jaar tijd. Met Nike heeft Giannis Antetokounmpo ook een langdurige overeenkomst als kledingsponsor. Van de illegaliteit en de armoede in de buitenwijken van Athene naar een van de best betaalde sporters op de planeet: het opmerkelijke verhaal van Giannis Antetokounmpo is intussen zelfs verfilmd door Disney + als "Rise". (lees voort onder de video)

Antetokounmpo in viervoud tegen België

En intussen is ook de jongste Antetokounmpo neergestreken in de VS. De 21-jarige Alex ligt onder contract bij Wisconsin Herd, het satellietteam van Milwaukee in de G League, de wachtkamer van de NBA. (lees voort onder de video)

Want België komt zondagavond niet één, maar wel 4 Antetokounmpo's tegen. Voor het eerst zijn de 4 basketballende broers samen geselecteerd voor de Griekse nationale ploeg: Thanasis (30), Giannis (27) , Kostas (24) en Alex (21). Giannis Antetokounmpo is met voorsprong de bekendste van het kwartet. De 2,11m grote forward geldt als een van de beste spelers ter wereld, misschien wel de beste. Giannis werd al 2x verkozen tot Meest Waardevolle Speler (MVP) in de NBA, in 2021 loodste hij de Milwaukee Bucks naar de 1e titel sinds 1971. Maar Giannis is niet de enige Antetokounmpo met een NBA-titel op zijn palmares. Zijn oudere broer Thanasis maakte ook deel uit van het Bucks-team dat zich vorig jaar tot kampioen kroonde, de jongere Kostas Antetokounmpo deed het een jaar eerder al met de LA Lakers. Eén familie, 3 NBA-titels.

Of er ooit een moment komt dat de 4 broers samen op het parket staan in de NBA is twijfelachtig, maar bij hun nieuwe vaderland doen ze dat sinds deze zomer wel. 4x Antetokounmpo, met Giannis als exponent. De Belgian Lions zijn nu al gewaarschuwd.

Greek Freak

Terwijl de impact van Thanasis of Kostas bij hun NBA-team verwaarloosbaar was of is, kan de invloed van Giannis op de Milwaukee Bucks niet overschat worden. Terend op het talent van de Griek is Milwaukee in 9 jaar tijd uitgegroeid van een meeloper naar een topteam.



Sinds hij in 2013 gekozen werd in de jaarlijkse NBA-draft heeft Giannis Antetokounmpo zich op onnavolgbare wijze ontwikkeld tot een absolute topper.

Zo onderging hij ook een fysieke metamorfose. In zijn eerste 3 jaar won hij liefst 20 kilogram aan spiermassa, zonder in te boeten aan mobiliteit, souplesse en atletisch vermogen.



De sterspeler van de Bucks is gezegend met het atletische lichaam van een Griekse God - zijn bijnaam is niet toevallig Greek Freak - en heeft door de jaren heen zijn arsenaal aan offensieve en defensieve kwaliteiten alleen maar uitgebreid. Dat de Belgian Lions zondagavond hun handen vol zullen hebben met Giannis staat dan ook buiten kijf.