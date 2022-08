Rode Remco: "Een droom die uitkomt en een van mijn beste dagen op een fiets"

In de Ronde van Italië leek het er even op dat Remco Evenepoel de roze trui zou mogen aantrekken, maar in de Ronde van Spanje is het écht bingo.

"Hier ben ik heel blij en trots om. Dit is de reden waarom ik zo hard en lang heb gewerkt. Een droom die uitkomt."

Evenepoel won dan wel niet, maar noemt het wel "een van zijn beste dagen op een fiets". "Hopelijk blijft dit goeie gevoel."

Afsluiten deed hij met een bloemetje naar zijn ploegmaats. "Dit is waarom we in deze Vuelta zijn. We mogen als team trots zijn."