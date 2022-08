Recordtransfer van KV Mechelen verlaat Ajax na 4 jaar langs de achterdeur

Hassane Bandé maakte in het seizoen 2017-2018 grote sier bij KV Mechelen. Met 11 goals en nog enkele assists speelde de jonge flankaanvaller zich in de kijker van Ajax, dat liefst 8,25 miljoen euro neertelde voor de toen 19-jarige Burkinees.



Maar in Amsterdam kon Bandé zich nooit doorzetten, ook omdat hij al kort na zijn transfer zijn kuitbeen brak in een oefenpot tegen Anderlecht. Pas een jaar later maakte hij bij Jong Ajax zijn eerste officiële speelminuten.



Bandé speelde in totaal 8 keer in de Nederlandse 2e klasse, bij het eerste elftal van Ajax kwam hij geen minuut in actie.



Ajax verhuurde Bandé de afgelopen jaren aan de Zwitserse club FC Thun en Istra 1961 uit Kroatië, maar ook daar kon hij geen potten breken. De Burkinees had in Amsterdam nog een contract voor één jaar, maar kiest nu voor een avontuur in Frankrijk, waar hij een contract getekend heeft bij tweedeklasser Amiens.