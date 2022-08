LIVE: Welke ploegen loot Club Brugge in de groepsfase van de Champions League?

U kan hier alles volgen met tekst. In de tabel hierboven vullen we alles zo snel als mogelijk aan.

18 uur 04. Straks loting. Vanavond staat er met de play-offs in de Europa League en de Conference League uiteraard nog heel wat voetbal op het menu bij Sporza, maar eerst gaat de focus naar de loting van de Champions League en dus Club Brugge. U kan hier alles volgen met tekst. In de tabel hierboven vullen we alles zo snel als mogelijk aan. Verwacht nog niet meteen dat de eerste balletjes uit de trommels komen, daar gaat nog heel wat administratie aan vooraf. .

11 uur 29. Club Brugge in pot 4. 32 ploegen zitten vanavond in de trommel voor de Champions League-loting, onderverdeeld in 4 potten. Belgisch kampioen Club Brugge zit in de 4e pot en mag zo wellicht rekenen op enkele pittige tegenstanders. Bij de loting voor de groepsfase geldt één beperking: clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen. Een poule met bijvoorbeeld Manchester City én Chelsea is dus onmogelijk. .