Selecties WK wielrennen: Pogacar enige kopman van Sloveense selectie zonder Roglic

"We mikken op een goed resultaat, maar we moeten realistisch zijn: Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Michael Matthews steken er bovenuit."

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de enige kopman van de Sloveense WK-selectie. Primoz roglic heeft nog te veel last van de blessures na zijn val in de Vuelta. Ook Luka Mezgec is geblesseerd en Matej Mohoric is ziek. Slovenïe trekt zo maar met 6 in plaats van 8 renners naar Australië.