POLL: Club Brugge straks in "Groep des Doods"? Wat is uw droomloting?

Altijd een hoogtepunt in het voetbaljaar: de loting van de Champions League. Donderdagavond rond 19 uur weet Club Brugge welke tegenstanders het dit jaar treft op het kampioenenbal. Wordt het een "Groep des Doods" met bijvoorbeeld Manchester City, Barcelona en Inter? Of een haalbare poule met Ajax, Sevilla en Leverkusen? Geef uw favoriete poule te kennen in onderstaande poll.