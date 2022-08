Olympisch kampioene Archibald verliest partner en Schots mountainbikekampioen na plotse hartstilstand

Afgelopen zondag beleefde Rab Wardell in Kirroughtree Forest misschien wel zijn mooiste dag op een fiets. Ondanks drie lekke banden kon hij toch de Schotse titel mountainbike veroveren.



Maar twee dagen later sloeg het noodlot toe. Dinsdagochtend stelde Katie Archibald vast dat het hart van haar partner plots gestopt was met kloppen.

"Ik snap nog altijd niet goed wat er gebeurd is", schrijft de olympische kampioene op de ploegenachtervolging en drievoudige wereldkampioene, op Twitter. "Is dit echt? Waarom wordt hij nu van ons afgenomen, zo gezond en gelukkig?"

"Hij kreeg plots een hartstilstand toen we in bed lagen. Ik heb nog geprobeerd en geprobeerd en het medische personeel was er al na enkele minuten. Maar zijn hart was gestopt en niets kon hem terugbrengen."

"Samen met zijn hart is ook mijn hart gestopt. Ik hou zoveel van hem en heb hem naast mij nodig. Ik kan het niet verdragen om in de verleden tijd over hem te moeten praten. Ik kan de pijn niet beschrijven. Je betekent alles voor mij, Rab. Ik hou van je."

Wardell groeide op op twee wielen, maar was pas sinds dit jaar professional, op zijn 37e. Enkele uren voor zijn overlijden sprak hij bij BBC Scotland nog over zijn onwaarschijnlijke triomf op het Schots kampioenschap.