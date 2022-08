Match tussen Lviv en Charkov duurt bijna 4,5 uur; spelers zitten meer dan 2 uur in schuilkelder

Na een halfjaar oorlog hebben ze in Oekraïne deze week toch beslist om de voetbalcompetitie weer op gang te trekken, zij het zonder supporters. De matchen worden live uitgezonden, om het moreel in het land te verhogen.



Ook voor de voetballers zelf kwam de herstart als een bevrijding, al zullen die van Roech Lviv en Metalist Charkov toch even geslikt hebben. De aftrap werd woensdag om 15 uur gegeven, maar het laatste fluitsignaal weerklonk pas 4,5 uur later, om 19.27 uur.



Tussendoor zaten de spelers meer dan 2 uur in de schuilkelder, na verschillende bomalarmen (zonder dat er van een inslag in de buurt sprake was).

Helemaal onverwacht zal het voor de spelers niet geweest zijn. Lviv ligt in het westen van Oekraïne en werd de voorbije maand meermaals bedekt onder een bommentapijt door de Russen.