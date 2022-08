Marc Sarreau (AG2R) heeft ook de tweede etappe in de Ronde van de Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. Deze keer kreeg hij in de massasprint meer tegenstand, van Pierre Barbier en Edward Theuns. Morgenvroeg kan hij er 3 op 3 van maken in een korte rit, in de namiddag staat een tijdrit op het programma.