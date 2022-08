Zizou Bergs valt over laatste horde richting hoofdtabel US Open

Maandag gaat in New York met de US Open het laatste grandslamtoernooi van 2022 van start. De 4 Belgen die langs de kwalificaties een plek op de hoofdtabel wilden bemachtigen, konden hun doel niet bereiken. Zizou Bergs struikelde in de 3e en laatste kwalificatieronde. In Wimbledon speelde hij met een wildcard zijn allereerste echte grandslamwedstrijd. We krijgen zo 5 Belgen op de hoofdtabel in NY.