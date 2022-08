Te kostbaar voor Club, te oud voor jackpot: "Had hetzelfde voor als Vanaken op die leeftijd"

Je wordt morgen 30 jaar en je wil wat. Hans Vanaken heeft zin in een avontuur in de Premier League, maar bij Club Brugge wil alles en iedereen hem houden. Het is een situatie die Gert Verheyen bijzonder goed kent. "Ik kon op die leeftijd naar Ipswich, maar voor 3 miljoen euro kon Club geen vervanger voor me halen."

Het worden nog twee lange weken voor de fans van Club Brugge. Over 14 dagen - op 6 september - sluit de transfermarkt pas in België. Afwachten of Hans Vanaken dan nog speler is van de landskampioen?

West Ham wil de Rode Duivel al langer en onbegrijpelijk is het niet dat die na vijf titels met Club, een beker met Lokeren en twee Gouden Schoenen wel oren heeft naar iets nieuws. Zeker als de bestemming luistert naar de naam Premier League.

Dat is ook de mening van Gert Verheyen. "De situatie is duidelijk. Hij heeft goesting om te vertrekken en dat begrijp ik. Na al die titels, na de Champions League met Club en na tien keer op de bus richting Charleroi te hebben gezeten", zei Verheyen in Extra Time. "Alleen is het moeilijk voor hem om die wens expliciet over zijn lippen te krijgen voor een camera als de fans allemaal willen dat je blijft en zoveel voor je doen. Zijn interview was heel correct."

Marktwaarde versus waarde voor Club Brugge

Toch zullen de fans waarschijnlijk niet de doorslag geven. Gert Verheyen ziet een ander probleem. Een probleem dat Verheyen maar al te goed zelf kent. Rond zijn 30e was Gert Verheyen zelf een icoon in Brugge, maar klopte opeens een vertegenwoordiger van Ipswich op de deur. Verheyen kon naar de Premier League. "Het probleem voor mij toen - en nu voor Hans - is dat de waarde die een club nog wil betalen voor iemand van die leeftijd minder groot is dan de waarde die hij heeft voor Club Brugge." "Ipswich wilde toen 3 miljoen euro betalen, op dat moment toch ook veel geld, maar voor dat bedrag haalde Club Brugge geen vervanger voor mij."

"Als West Ham Hans Vanaken echt wil, gaan ze dieper in de buidel moeten tasten."

De flirt met Ipswich eindigde niet in een huwelijk voor Gert Verheyen. "Was ik teleurgesteld? Die teleurstelling duurde een week of twee, maar achteraf heb ik er geen spijt van." "Ik had uiteindelijk maar een seizoen in de Premier League gespeeld, want dat seizoen degradeerde Ipswich. Dat kan ook gebeuren met West Ham, want het staat laatste."

Ik was uiteindelijk niet langer dan twee weken teleurgesteld. Ipswich degradeerde na een seizoen. Dat kan met West Ham ook gebeuren. Gert Verheyen

"Waarom niet iemand halen die 4-6 weken out is?"