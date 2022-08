Remco Evenepoel na ijsbad en hete etappe: "De missie is geslaagd"

"Goed, hé", vatte Remco Evenepoel daarna de 4e dag van de Vuelta samen. "Ik heb geen seconden verloren. Of toch: bonificaties, maar dat is het lot van een grote ronde."

"Ik hecht er niet te veel belang aan. Ik had ook liever bonificaties gehad, maar je kunt niet alles willen in het leven. Dat ik geen extra seconden verloren heb, is het belangrijkste."

"Het was een kilometer bergop: intensief en specifiek. Daar had ik al lang niet meer op getraind. Maar ik moest gewoon mee zijn en geen tijd verliezen."

"Achter mij viel er ook een gaatje (7"). Dat is toch het gevaar op zo'n aankomst. Ik denk dat de missie geslaagd is."

"We wilden winnen met Julian (Alaphilippe), maar als je de benen niet meer hebt... Het was warm en er werd snel gereden. Het was zeker geen gemakkelijke dag en dat kan de komende dagen doorwegen. Een ijsbadje was welkom."

In de afdaling na het laatste bergje nam Evenepoel even het commando. "We zaten er toch na die sprint en we wisten dat het snel en technisch was."

"Dan zit je beter vooraan. Achteraan moet je sprinten en optrekken, vooraan verlies je minder energie. Daar zat ik gewoon veilig."