Primoz Roglic glundert en grapt: "Elke dag een nieuwe leider van Jumbo-Visma? Dat was het plan"

"Wow. Gek", glimlachte een gelukkige Primoz Roglic.

"Ik ben zeer gelukkig, al is dit nog maar het begin van de Vuelta, hé. Maar het is beter om een voorsprong te hebben dan een achterstand."

"Het was echt een snelle dag", vertelde hij over de eerste rit op Spaanse bodem. "In de finale was er een kans om voor de ritwinst te gaan en ik had er de benen voor."

Roglic is de 4e leider van Jumbo-Visma. "Haha", bulderde hij. "Dat was het plan, hé. Of Sepp Kuss morgen mag overnemen? Vandaag was het mijn geluksdag. We zien wel wat morgen brengt."