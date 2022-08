Jens Verbrugghe (17) stapt over naar beloftenploeg Groupama-FDJ: "Aantrekkelijk project"

Jens Verbrugghe is erg blij met deze stap voorwaarts in zijn nog prille carrière. Hij werd onlangs nog Europees vicekampioen in het tijdrijden bij de junioren.

"Ik begon met fietsen toen ik 13-14 jaar oud was. Ik speelde daarvoor voetbal, maar zit al sinds mijn jeugd in de wielerwereld omdat mijn vader profrenner was", vertelt de 17-jarige Verbrugghe in een persbericht.

"La Conti is een van de beste opleidingsploegen ter wereld, ze hebben een zeer aantrekkelijk project. Ik kijk er nu al naar uit om voor hen te rijden.”



Het team staat in het wereldje bekend als top. Groupama-FDJ laat dit jaar 7 toptalenten uit La Conti doorstromen naar hun profploeg.