Geen paniek bij organisator Memorial over staat van atletiekpiste

Extra budget om schade aan te pakken

Na een drukke evenementenzomer met meerdere concerten in het stadion was de piste er dit jaar erger aan toe dan anders. De bovenlaag was op sommige plaatsen losgekomen en er ligt water tussen de verschillende lagen.

Gert Van Goolen van organisator Golazo bevestigt de situatie, maar maakt zich geen zorgen. "De aannemer is bezig met een oplapronde, zoals elk jaar trouwens. Het is een feit dat er dit jaar meer werk nodig is dan anders, maar dat was ingecalculeerd."

Dat de piste versleten is, is geen geheim. Maar toch was het schrikken toen een journalist van Le Soir de beelden van de losse bovenlaag deelde op sociale media. Het leek onlogisch dat topsporters daar op 2 september wereldprestaties kunnen neerzetten.

Toch zit Van Goolen niet met de handen in het haar. "Dit is zeker geen groot probleem. We wisten dat die problemen er zaten aan te komen. Schijn bedriegt en er is zeker niet plots een groter probleem."

"Het is de normale procedure dat alle tere plekken vlak voor de meeting nog eens grondig aangepakt worden. De stad Brussel heeft trouwens ook extra budget vrijgemaakt om de extra schade aan te pakken.”