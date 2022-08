Van der Poel komt na "teleurstellende" Tour opnieuw in actie in Druivenkoers

Op een degelijke openingstijdrit na (5e) kwam Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) dit jaar niet in het stuk voor in de Ronde van Frankrijk. De Nederlander stapte in de 11e etappe af.

"De Tour was een onverwachte teleurstelling. Misschien was mijn lichaam nog aan het herstellen van de Giro", verklaarde Van der Poel achteraf.

Na een pauze van bijna een maand lijkt Van der Poel opnieuw klaar om in actie te komen. Hij maakt woensdag zijn rentree in de Druivenkoers in Overijse.

De tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen vindt er een parcours op zijn maat met veel hellingen van het WK-parcours, zoals de Moskesstraat en de Smeysberg.

Van der Poel werd in 2020 al eens 3e in de Druivenkoers. Vorig jaar triomfeerde Remco Evenepoel, die nu voor de Vuelta heeft gekozen.