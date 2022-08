Peter Vandenbempt over de “vraag om vrijheid” van Vanaken: “Hij zag ook wat zijn vriend Vormer overkwam”

Beperkt voetbalweekend, maar daarom niet minder stof om over na te praten. Peter Vandenbempt hoorde hoe Hans Vanaken overduidelijk aanstuurde op een transfer naar West Ham en schat de verdere afwikkeling in. Bij Standard zag de commentator nu alweer een crisis opduiken.

"Club is het Vanaken verschuldigd om zich constructief op te stellen"

Komt de transfer van Hans Vanaken er of niet? Dat kan ik niet voorspellen. Maar dat de Rode Duivel - zoals hij het zelf noemt - absoluut een laatste kans op een prachtige transfer wil grijpen, is na zijn TV-interview overduidelijk.



Voor iemand met zijn bescheiden persoonlijkheid, klasse, waardigheid en rustige aard was dat een zeer nadrukkelijke vraag om vrijheid. Vanaken roept niet, zet Club niet voor het blok, eist niks en slaat geen deuren dicht.



De beslissing van Vanaken is genomen. Daar gaat een door de club georkestreerd en doorzichtig charme-offensief niks aan veranderen. Peter Vandenbempt

Zowel op als naast het veld blijft hij professioneel, maar de beslissing is duidelijk genomen. Daar gaat een door de club georkestreerd en doorzichtig charme-offensief met een (prachtig) spandoek aangeboden aan de fans niks aan veranderen. Vanaken weet ook zonder die actie hoe geliefd hij is bij de achterban. Daarom gaf hij zijn zeven beste voetbaljaren aan Club Brugge. De middenvelder beseft dat de fans willen dat hij blijft, maar evenzeer dat er niet één iemand het hem kwalijk zou nemen als hij deze mooie kans grijpt. Precies vanwege zijn grote verdienste voor blauw-zwart en de respectvolle manier waarop hij zich gedraagt in het dossier.



Bij Club Brugge noemen ze Vanaken onvervangbaar. Het is inderdaad een understatement dat hij van onschatbare waarde is. Op het veld uiteraard, maar ook in de kleedkamer, als uithangbord en communicator is hij van goudwaarde.



Een volledig nieuw pakket Hans Vanaken staat morgen niet klaar aan de deur. Maar in het voetbal is niemand onvervangbaar. En ik neem aan dat Club met zijn uitgebreide scoutingsapparaat toch enkele potentiële vervangers heeft klaarstaan.



Bovendien weet Club al twee weken dat er iets zou gebeuren rond Vanaken. Met een transferdeadline die loopt tot 6 september heb je dus in totaal een maand om een vervanger te zoeken.



Ik neem aan dat Club met zijn uitgebreide scoutingsapparaat toch enkele potentiële vervangers heeft klaarstaan. Peter Vandenbempt

Kijk, Club Brugge is groter en sterker dan eender welke trainer of speler. Ook wij journalisten willen dat Vanaken in België blijft - er zijn al genoeg smaakmakers vertrokken. Maar als het zijn uitdrukkelijke en vriendelijke wens is om te vertrekken… Dan is Club het hem verschuldigd om zich constructief op te stellen. Tot slot zal ook Vanaken wel eens nagedacht hebben over wat zijn goeie vriend Ruud Vormer overkomen is het voorbije jaar. Ook hij was jarenlang een boegbeeld en uithangbord in Jan Breydel. Maar als de club oordeelt dat het voorbij is, kennen ze geen genade. Zo werkt dat nu eenmaal in het voetbal. Misschien zette dat Vanaken aan om anders te denken dan toen West Ham enkele jaren geleden al eens aanklopte.



"Bij Standard kunnen ze geen eigenaars blijven wegjagen"

Er heerste veel nieuwe hoop bij Standard na de overname door de Amerikanen en de prima eerste match tegen KAA Gent. Alleen blijft daar na 5 speeldagen alweer niks meer van over.



Met 4 op 15 zitten ze in het ruime degradatiepeloton. Ondanks een vijfmansdefensie slikten ze weer drie goals tegen OHL. Samen met Eupen incasseerden ze de meeste tegentreffers. Dat is ronduit zorgwekkend allemaal.



Het goeie - of slechte? - nieuws is dat de spelers overlopen van inzet en wil om te winnen. Vooral in de eerste helft was er veel gretigheid en enthousiasme. Maar zoals de coach het zei: in de twee rechthoeken is het hopeloos.



Defensief een drama en met Emond als verpersoonlijking van de offensieve onmacht. Er is gewoon een gebrek aan kwaliteit.

De Amerikanen zijn letterlijk en figuurlijk ver buiten bereik. Hun kantoor kan je niet binnenvallen of eens aankloppen bij hun Luikse villa. Peter Vandenbempt

Deze week was er ook al een spelersmeeting op vraag van enkele ervaren jongens. Omdat ze zich ergeren aan het gedrag van Raskin en Amallah, twee bepalende spelers die weg willen. De fans hebben de ploeg echt nog lang ondersteund, maar ook zij worden stilaan wanhopig. Wéér zijn ze teleurgesteld in het beleid. Eerst was er Roland Duchâtelet, dan Bruno Venanzi en nu Amerikanen. Je kan geen eigenaars blijven wegjagen, hé. Die eerste twee waren dan nog mannen van bij ons, van vlees en bloed. De Amerikanen zijn letterlijk en figuurlijk ver buiten bereik. Hun kantoor kan je niet binnenvallen of eens aankloppen bij hun Luikse villa. Het is helemaal anders. Het minste wat je van hen wel mag verwachten is dat ze zich met transfers laten zien. Een kwaliteitsinjectie van een heleboel spelers is broodnodig. Zeker als ze sportief beter willen doen dan een van hun andere clubs vorig seizoen. Toen degradeerde Genoa in Italië. Ik neem aan dat zo’n scenario voor Standard ondenkbaar is…