Mourinho steekt onfortuinlijke Wijnaldum hart onder de riem: "Forza Gini"

Georginio Wijnaldum maakte vorige week nog zijn debuut in de Serie A bij AS Roma. Maar op zijn tweede wedstrijd bij de Romeinen zullen we nog even moeten wachten. De huurling van PSG brak vorig weekend zijn scheenbeen op training. Zijn coach José Mourinho stak hem vandaag een hart onder de riem. "Gini was nu al een van ons", schreef de coach op zijn sociale media.