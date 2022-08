Kyren Wilson wint European Masters snooker

De finale had weinig om het lijf. Geen van beide spelers haalde een deftig niveau, hoge breaks waren nauwelijks te bespeuren. Wilson hield het bij een van 56, Hawkins potte er van 51, 55 en 64 weg.



"We waren de hele week de beste spelers van het toernooi, speelden fantastisch snooker, maar vandaag leek het nergens op", gaf Wilson toe. "Niets lukte. Uiteindelijk ging het alleen nog maar om het winnen van die trofee. Dat dat dan met lelijk snooker moest gebeuren, was maar zo, ik ben blij dat ik hem heb."



"Ik ben echt teleurgesteld", zei Hawkins. "Het was een slechte dag. Als je dingen gaat proberen die eigenlijk onmogelijk zijn, weet je dat het echt heel slecht is."



"Maar bij Kyren wilden de ballen er ook niet in. Zoals de wedstrijd verliep, had het evengoed 9-3 voor mij kunnen zijn."



Na de Shanghai Masters in 2015, de Paul Hunter Classic in 2018, de German Masters in 2019 en de Championship League in 2020 won Wilson een vijfde rankingtoernooi, het derde al in Duitsland.



Het leverde "The Warrior" 80.000 pond (94.000 euro) op, voor Hawkins was er 35.000 pond (41.000 euro). Op de Order of Merit klimt Wilson van de achtste naar de zesde plaats op. Hawkins maakt drie plaatsen winst: van twaalf naar negen.





Daardoor zakt Luca Brecel, in de eerste ronde in Fürth met 5-1 uitgeschakeld door de Chinees Wu Yize (WS-67) , van negen naar tien. Op de ranking over één seizoen lost Wilson Brecel af als de nummer een. Championship League-winnaar Brecel is nu derde op die ranking, want moet ook nog Hawkins voor laten gaan.