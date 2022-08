Kopzorgen voor US Open? Elise Mertens zegt met blessure af in Cleveland

Elise Mertens moest het in de eerste ronde in Cleveland opnemen tegen de Roemeense Sorana Cirstea, tegen wie ze nog nooit won, maar op de valreep liet onze landgenote verstek gaan.

Mertens zou kampen met een dijbeenblessure. De Mexicaanse Marcela Zacarias werd nog opgevist als lucky loser om het plekje van de Belgische nummer 1 over te nemen.

Het is koffiedik kijken hoe ernstig de blessure van Mertens is. Wil ze amper een week voor de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, geen risico's nemen?