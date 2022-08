Berings: "Het maakt me boos als ze denken dat sommigen "als toerist" mee waren naar EK"

"Zes medailles was ambitieus"

48 atleten telde de Belgische delegatie die naar het EK atletiek in München was afgezakt. Het ging om de grootste delegatie sinds het EK in 1950. Dat leverde goud op voor Nafi Thiam en zilver voor de Belgian Tornados.

Daarmee bleven de prestaties onder de verwachtingen. Dat was ook de les die Rutger Smith, topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, trok achteraf. Dat kon ook niet anders, want vooraf had hij zijn hoop op zes medailles uitgesproken.



"Dat vond ik sowieso wel ambitieus", evalueert Eline Berings het EK van de Belgen. "Dat kon enkel in het best case scenario. Meer dan zes kandidaten op een medaille zag ik vooraf niet. En dat soort perfecte scenario's voor iedereen gebeurt in atletiek eigenlijk nooit."

"Het EK was degelijk, maar er waren niet echt uitschieters naar boven en sommige zijn onder hun niveau gebleven."