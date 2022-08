Topsportcoördinator is scherp na EK atletiek: "Geen negatief verhaal, maar het is er niet uitgekomen"

Op het einde van een groot toernooi volgt altijd een evaluatie. Dat deed Rutger Smith van de Vlaamse Atletiekliga dan ook na het EK atletiek in München. "In vergelijking met de Olympische Spelen en het WK is dit het minste toernooi."

België keert met 2 medailles terug van het EK in München. Dat zijn er 4 minder dan 4 jaar geleden in Berlijn en dus is Rutger Smith, topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga (VAL), streng. "We moeten kritisch durven te zijn. Het is er niet helemaal uitgekomen. Ik zit hier niet met een supergevoel."

"Als we puur kijken naar de prestaties, dan is de glimlach nu iets minder breed dan in Eugene. We hadden een fantastisch WK outdoor, het meest succesvolle ooit. Het WK indoor in maart was ook fantastisch, de Olympische Spelen vorig jaar waren ook heel mooi. Van die toernooien is dit dan het minste, dat is duidelijk."

"Dat is door de combinatie van het EK en WK. De mensen die op het WK stonden, kwamen hier niet echt uit de verf. Zelfs onze toppers als Nafi Thiam en Noor Vidts. Hun prestaties zijn allemaal iets minder. De meeste atleten presteerden net iets onder hun niveau, daaruit blijkt dat die twee toernooien toch wel heftig geweest zijn." Op voorhand had Smith zelf nog luidop van 6 medailles gesproken. "Medailles kun je niet bestellen. De atleten die daarvoor in aanmerking kwamen, hebben niet echt teleurgesteld, maar waren gewoon net niet goed genoeg voor de top 3."



"Ik heb wat topsportmentaliteit en focus gemist"

Er waren weinig positieve uitschieters bij de Belgen, ook al hadden enkele atleten gepiekt naar het EK. "Er zijn er maar een paar die op voorhand zeiden dat hun piek op het EK lag, maar wel ook het WK wilden doen", zegt Smith. "Achteraf gezien is dat toch wel een zware en wellicht niet de beste combinatie geweest. Anderen focusten alleen op dit EK, daar hadden we toch iets meer verwacht." Vooral dinsdag was een zwarte Belgische dag in München. "Wat ik een klein beetje gemist heb, vooral in de onderste regionen van de topsportpiramide, is de echte topsportmentaliteit en focus. Bij onze toppers is die er natuurlijk wel, die zijn zo ervaren en hebben zo’n drive."

"Ik wil daar niet negatief in zijn, maar we kunnen er wel lessen uit trekken. Het is een stap die nog gezet moet worden door hen. Ik wil ze absoluut niet afbranden, integendeel. Ik hoop dat ze van dit toernooi hebben geleerd en dat ze naar de toekomst toe de knop kunnen omdraaien om ook finales en medailles te halen."

"Ik wil geen negatief verhaal brengen, maar een kritische noot. Hopelijk zien de atleten en hun coaches in dat ze bepaalde keuzes zullen moeten maken om stappen te zetten."

Op sociale media werden sommige atleten vergeleken met toeristen. "Dat is denigrerend, iedereen doet 100 procent zijn best. Maar ik vind wel dat de limieten omhoog moeten, die waren te soepel naar mijn mening. We moeten intern nog bespreken wat we met de limieten doen, maar ik denk dat de lat hoger gelegd mag worden."

"De splittijd van Ponnette op de 4x400 is wereldklasse"