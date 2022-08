Tom Vialle geeft niet op en maakt er een nek-aan-nekrace van met Jago Geerts

Enkele weken geleden zag het er nog rooskleurig uit voor Jago Geerts, maar onze landgenoot wordt opgejaagd door zijn grote concurrent Tom Vialle.

Die bezweek voor eigen volk niet onder de druk en won de GP voor zijn thuispubliek na een 2e en 1e plaats in de reeksen.

Jago Geerts werd 3e in de 1e reeks, maar betaalt een prijs voor zijn 7e stek in het 2e luik na een mindere start en 2 crashes.

In de WK-tussenstand is het ontzettend spannend: Geerts (710 punten) is nog steeds koploper, maar zijn bonus is gesmolten tot amper 2 punten op Vialle (708 punten).

Over 2 weken kennen we de wereldkampioen in Turkije.