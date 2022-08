Speelde Hans Vanaken zijn laatste match voor Club Brugge? "Morgen nieuwe gesprekken"

Het knappe spandoek - "Bluvn Hans, ni goan!" - voor de aftrap raakte hem duidelijk. De fans van Club Brugge doen er duidelijk alles aan om hun smaakmaker langer in Jan Breydel te houden.

"Het is fantastisch wat ze deden", vertelde Hans Vanaken bij Eleven Sports. "Ik heb er weinig woorden voor."



De vraag is nu: zal de actie iets uithalen? Want het interview achteraf maakte wel veel duidelijk (en toch ook weer niet). Vanaken, over drie dagen 30 jaar, overweegt zichtbaar een transfer naar de Premier League.

"Maar daar kan ik nu moeilijk het juiste over zeggen", aldus de Rode Duivel. "Ik heb me gefocust op de wedstrijd. Morgen (maandag, red.) vinden er nieuwe gesprekken plaats tussen de clubs en mij. We moeten afwachten wat dat wordt. Misschien is het mijn laatste kans en wil ik het wel doen."