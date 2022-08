Droomdebuut voor "geplande wissel" Milan Robberechts: "Dit maak ik geen tweede keer mee"

Invallen en je ploeg op sleeptouw nemen om 2-4 om te buigen in 5-4. Het is weinig 18-jarigen gegeven, maar Milan Robberechts flikte het toch tegen Westerlo. De debutant bij KV Mechelen oogstte veel lof van trainer en ploegmaats, die hun ogen nauwelijks konden geloven: "Soms gebeuren er dingen in het voetbal die ongrijpbaar zijn."

Milan Robberechts stond duidelijk nog wat onwennig voor de camera voor zijn eerste babbel met de pers. "Dat ik minuutjes krijg van de trainer maakt me heel blij", bleef hij bedeesd. "Ik had gehoopt dat ik 5 à 10 minuten zou krijgen, dus ben hier enorm blij mee." "Ik scoor twee keer, dus dat is een mooi debuut zou ik zeggen", lachte Robberechts. "Maar morgen is een nieuwe dag en begin ik weer van nul. Eigenlijk is koppen niet mijn sterkste punt, maar de bal ging er goed in." Het drong nog niet goed door tot de 18-jarige matchwinnaar wat hij verwezenlijkt had. "Dit gevoel maak ik geen tweede keer meer mee. Ik ga straks de tijd nemen om alle berichtjes te beantwoorden die ik kreeg, maar eerst vier ik dit met mijn familie."

"Hier moet Robberechts lekker van genieten"

"Soms gebeuren er dingen in het voetbal die ongrijpbaar zijn", klonken de profetische woorden van trainer Danny Buijs. "Dat net Milan Robberechts die twee goals maakt... Dat kan je niet verklaren, daar moet hij lekker van genieten." "Zijn debuut was na gisteren ingepland, omdat Shved aangaf dat hij niet beschikbaar was door een transfer die hij wil maken. Dat kan ik niet begrijpen, zeker in de situatie waarin wij zitten. Dan speel ik liever met een jongen van 18 jaar die alles wil geven." Het was dus geen tactische meesterzet volgens Buijs. "Dat het dan zo uitpakt, is heel mooi en het toont aan dat een team tot veel meer in staat is dan een individu."

Ik dacht na die 2-4 dat het over en uit was, maar in Mechelen is het nooit gedaan. Rob Schoofs