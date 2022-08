Zilver voor Belgian Tornados op EK: "We hadden de Britten kunnen kloppen"

Versnelling van Dylan Borlée in slotmeters is goed voor zilver

Dylan Borlée begon als slotloper als derde, maar met een krachtige eindsprint in de laatste rechte lijn sleepte hij nog zilver uit het vuur voor België. Groot-Brittannië was net te sterk. "Ik geloofde erin tot het einde. De Britten hebben goed gelopen en wij kunnen trots zijn", zei de jongste Borlée.

Borlée niet in zijn normale rol als slotloper moest Frankrijk laten passeren. "De Fransman vertraagde dan in de bocht en ik kon me niet meer herpositioneren, ik kon niet aanvallen. Het is frustrerend, want ik had de ploeg in betere positie kunnen brengen."

Alexander Doom en Julien Watrin deden het uitstekend in het eerste deel van de race. "Het ging veel beter dan in de reeksen. Ik had een goed mikpunt en kon goed aflossen met Julien." Watrin behield de tweede positie en lanceerde Kevin Borlée.

In de reeksen was het moeizaam verlopen voor de Belgian Tornados, maar voor de finale werd het team versterkt met Julien Watrin en talisman Kevin Borlée. Die laatste was net op tijd hersteld na zijn hamstringblessure uit de reeksen van de 400 meter.

"Ik had de ploeg in een betere positie kunnen brengen"

De enige die niet helemaal tevreden was, was Kevin Borlée. "Het is frustrerend, want ik had de ploeg in een betere positie kunnen brengen. Het is een podium, maar ik denk dat we de Britten hadden kunnen kloppen. Het enerveert me."

Datzelfde geluid was ook te horen bij Dylan Borlée. Na het brons op het WK atletiek en de wereldtitel indoor staan de Tornados weer op het podium. "Ons seizoen is weer heel mooi. Ik ben echt trots op iedereen."

Het was achteraf hinken op twee gedachten bij de Belgian Tornados. "Goud verloren of zilver gewonnen? Ik denk toch vooral zilver gewonnen", zegt Doom. "We wisten dat Groot-Brittannië heel sterk was, we zijn supertevreden met zilver."

Het was wel lastig tijdens de opwarming. Ik had schrik en was niet volledig ontspannen.

Kevin Borlée kon niet zorgenvrij lopen na zijn blessure. "Ik weet niet of het een mirakel was dat ik kon lopen. Het was wel lastig tijdens de opwarming. Ik had schrik en was niet volledig ontspannen. Ik zei: "Neem geen risico's, want anders is het voorbij"."

Wellicht door de blessure moest Dylan Borlée de rol van slotloper overnemen van zijn oudere broer. "Normaal is het inderdaad Kevin en hij doet dat altijd geweldig. Nu wilde ik dat ook doen. Er was wel druk, want dat is normaal mijn rol niet. Maar het was ook een privilege. Het was positieve stress om het goed te doen."