Plaats 4 doet ondanks record pijn bij Cheetahs: "Mooie ervaring, maar heel frustrerend"

Ondanks de ontgoocheling van de vierde plaats mogen de Cheetahs ook trots zijn op het Belgische record. "We zetten enorme stappen", beseft Claes. "Het is fijn om te zien at dit team bijna 4 seconden sneller loopt dan 4 jaar geleden in Berlijn."

Wat je niet doodt, maakt je sterker, luidt een gezegde. "Je moet het positief bekijken en deze frustratie gebruiken", zegt Bolingo. "En hopen dat we nog sterker terugkeren. Ooit staan we op het podium."

De indrukwekkende prestatie van Helena Ponette is alvast hoopgevend. Ze rukte zowaar op van plaats 4 naar 1. "Voor een medaille wist ik dat ik Camille zo goed mogelijk moest afzetten, want zij moest tegen al die sterke meisjes lopen. We hadden voorsprong nodig."

"Ik had vertrouwen, maar het is superjammer dat we net geen podium halen. We hebben heel sterk gepresteerd en dat wordt niet beloond", vertelt de 22-jarige benjamin van de Cheetahs. "Ik ben wel verbaasd over mijn prestatie. Ik hoop volgend jaar individueel te verbeteren, maar de Cheetahs blijven het hoofddoel."