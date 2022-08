Pieter Heemeryck eindigt 2e in Zweden en bemachtig ticket voor Hawaï

Pieter Heemeryck legde de 3,8 km zwemmen, 182 km fietsen en 42,195 km lopen af in 7u46'39".

Enkel de tweevoudige olympische kampioen en wereldkampioen op de korte afstand Brownlee deed beter met een chrono van 7u38'48". De Duitser Franz Löschke vervolledigde het podium in 7u48'18".

In Hawaï is de race bij de vrouwen voorzien op 6 oktober, die bij de mannen vindt twee dagen later plaats.

De Noor Kristian Blummenfelt is de titelhouder bij de mannen, nadat hij in mei triomfeerde in het Amerikaanse St-George. Heemeryck werd daar 19e.

De wedstrijd werd in Utah georganiseerd na de annulering van de finale in Hawaï in oktober 2021 ten gevolge van de coronapandemie. Bij de vrouwen ging de zege naar de Zwitserse Daniela Ryf.