Noah Kuavita moet vrede nemen met de 7e plaats in EK-finale aan de rekstok

Op de slotdag van het EK turnen is Noah Kuavita 7e geworden in de finale aan de rekstok. Het goud was voor de Cypriotische topfavoriet Marios Georgiou. "Het kwam er jammer genoeg net niet uit, maar dit geeft een boost voor de toekomst."

Noah Kuavita had zich na een uitstekende oefening in de kwalificaties met de 4e score geplaatst voor de finale. De 23-jarige Belg mocht dus gezonde medaille-ambities koesteren, maar in de finale kon hij zijn prestatie van de kwalificaties niet herhalen.



Kuavita liet zich op twee foutjes betrappen en moest tevreden zijn met een score van 13.166, niet goed genoeg om mee te doen voor het podium. Ter vergelijking: in de kwalificaties was hij nog goed voor 14.066.



Het goud was voor de Cypriotische topfavoriet Marios Georgiou, die ondanks een schouderblessure een perfecte oefening turnde. Met 14.400 stak hij ver boven de concurrentie uit. De Litouwer Robert Tvorogal en de Spanjaard Joel Plata mochten mee op het podium.



Opvallend: Tvorogal en Plata totaliseerden in de finale allebei 14.000 punten, minder dan Kuavita in de kwalificaties. Een medaille had er dus echt wel ingezeten voor onze landgenoot, die zichtbaar ontgoocheld was met zijn prestatie.

"Jammer, maar dit geeft een boost voor de toekomst"

Noah Kuavita berustte in de zevende plaats. "Het is er jammer genoeg net niet uitgekomen. Mijn eerste element zat niet goed en mentaal is het dan moeilijk om je oefening af te maken. Ik voelde ook wel de stress." "We hadden kunnen kiezen voor zekerheid, maar we wilden meedoen voor de medailles. Dan kan het ook misgaan en dat heb je gezien. Het is wel zuur, maar ik kan zoiets makkelijk relativeren. Op naar het volgende doel." Enkele maanden geleden scheurde Kuavita nog zijn achillespees. De EK-finale is dus een opsteker. "Wat ik zeker meeneem is dat ons team goed bezig is op weg naar de Olympische Spelen in Parijs en dat ik zelf bij de top 8 van Europa hoor aan de rekstok. Dat geeft me zeker een boost voor de toekomst."

Noah vond moeilijker zijn ritme. Een eerste foutje kun je je veroorloven, maar het tweede foutje was er te veel aan. coach Koen Van Damme

Coach Koen Van Damme maakte dezelfde analyse. "Vandaag was het een beetje minder dan in de kwalificaties. Zijn eerste beweging was er iets over en daardoor vond hij moeilijker zijn ritme. Een eerste foutje kun je je veroorloven, maar het tweede foutje was er te veel aan." "De revalidatie van Noah na zijn gescheurde achillespees is niet rimpelloos verlopen. Nu al zulke zware elementen turnen op een groot toernooi is niet evident. Hij heeft het schitterend gedaan. Misschien vandaag niet, maar we kijken al verder naar het WK." Het WK vindt plaats van 29 oktober tot 6 november in Liverpool.

programma toestelfinales 13.45 u grond Artem Dolgopyat (Isr) 14.23 u paard met bogen Harutyun Merdinyan (Arm) 15.01 u ringen Elftherios Petrounias (Gri) 15.39 u sprong Jake Jarman (GBr) 16.18 u brug Joe Fraser (GBr) 16.57 u rekstok Marios Georgiou (Cyp)