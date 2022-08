LIVESTREAM EK turnen: Kijk naar de toestelfinales bij de mannen, met om 17.25 u Noah Kuavita

clock 17:12

17 uur 12. Het is bijna aan Noah Kuavita. De finale aan de brug zit erop. Het goud is voor de Brit Joe Fraser, die eerder dit toernooi ook al de allroundcompetitie gewonnen had. Fraser totaliseerde 15.333 punten, evenveel als de Oekraïner Illia Kovtoen, maar de oefening van de Brit had een hogere moeilijkheidsgraad. Het brons is voor Frasers landgenoot Giarnni Regini-Moran. We maken ons op voor de laatste toestelfinale. Aan de rekstok is het natuurlijk vooral uitkijken naar onze landgenoot Noah Kuavita. .