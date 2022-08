LIVESTREAM EK atletiek: Valt er nog een Belgische medaille uit de boom op slotavond?

clock 19:55 19 uur 55. Geen goed begin voor favoriet Jakub Vadlejch. Hij raakt met de tip van zijn schoen de lijn, zijn worp is ongeldig. . Geen goed begin voor favoriet Jakub Vadlejch. Hij raakt met de tip van zijn schoen de lijn, zijn worp is ongeldig.

clock 19:51 19 uur 51. Herman mag de spits afbijten in de finale. Zijn eerste worp blijft onder de verwachtingen, de speer landt na 74,84 meter. Voor onze landgenoot is het vooral genieten dat hij in de finale staat. Hij is geen profatleet, de kans op een medaille is verwaarloosbaar. . Herman mag de spits afbijten in de finale. Zijn eerste worp blijft onder de verwachtingen, de speer landt na 74,84 meter. Voor onze landgenoot is het vooral genieten dat hij in de finale staat. Hij is geen profatleet, de kans op een medaille is verwaarloosbaar.

clock 19:49 De acht finalisten voor de 100 meter horden:. 19 uur 49. De acht finalisten voor de 100 meter horden:

clock 19:46 19 uur 46. Houdt Herman zich overeind in finale speerwerpen? Ook in de finale van het speerwerpen krijgen we met Timothy Herman een Belg te zien. Dé favoriet voor goud is de Tsjech Jakub Vadlejch. Hij was vrijdag de beste in de kwalificaties met een worp van 81,81 meter. Vorige zomer pakte Vadlejch zilver op de Spelen in Tokio, vorige maand op het WK in Eugene kaapte hij het brons weg. Kan hij op het EK wél triomferen? Het Duitse thuispubliek hoopt alvast op een knalprestatie van Julian Weber en Andreas Hofmann, die laatste pakte op het vorige EK nog zilver. . Houdt Herman zich overeind in finale speerwerpen? Ook in de finale van het speerwerpen krijgen we met Timothy Herman een Belg te zien. Dé favoriet voor goud is de Tsjech Jakub Vadlejch. Hij was vrijdag de beste in de kwalificaties met een worp van 81,81 meter. Vorige zomer pakte Vadlejch zilver op de Spelen in Tokio, vorige maand op het WK in Eugene kaapte hij het brons weg. Kan hij op het EK wél triomferen?



Het Duitse thuispubliek hoopt alvast op een knalprestatie van Julian Weber en Andreas Hofmann, die laatste pakte op het vorige EK nog zilver.

clock 19:44 19 uur 44. Eliott Crestan is laatste in de finale van de 800 meter. Eliott Crestan is laatste in de finale van de 800 meter

clock 19:43 19 uur 43. Te vroeg versneld, Crestan zakt weg in laatste 100m. Crestan valt helemaal stil in de laatste rechte lijn. Hij heeft zijn versnelling te vroeg geplaatst en wordt uiteindelijk laatste. De winst is voor de Spanjaard Mariano Garcia in 1'44"85. Hij troeft de Brit Jake Wightman nipt af. Het brons is voor de Ier Mark English. . Te vroeg versneld, Crestan zakt weg in laatste 100m Crestan valt helemaal stil in de laatste rechte lijn. Hij heeft zijn versnelling te vroeg geplaatst en wordt uiteindelijk laatste.



De winst is voor de Spanjaard Mariano Garcia in 1'44"85. Hij troeft de Brit Jake Wightman nipt af. Het brons is voor de Ier Mark English.

clock 19:42 19 uur 42. Crestan plaatst een indrukwekkende versnelling op 300 meter van het einde. Hij loopt bijna zij aan zij met koploper Garcia. . Crestan plaatst een indrukwekkende versnelling op 300 meter van het einde. Hij loopt bijna zij aan zij met koploper Garcia.

clock 19:42 19 uur 42. Garcia versnelt bij het ingaan van de 2e ronde, Crestan zakt weg naar de voorlaatste plaats, maar het zit nog allemaal bijeen. . Garcia versnelt bij het ingaan van de 2e ronde, Crestan zakt weg naar de voorlaatste plaats, maar het zit nog allemaal bijeen.

clock 19:41 19 uur 41. Crestan gaat in de binnenbaan opnieuw snel van start. Hij nestelt zich in het zog van koploper Barontini. . Crestan gaat in de binnenbaan opnieuw snel van start. Hij nestelt zich in het zog van koploper Barontini.

clock 19:40 19 uur 40. Verrassingen kunnen altijd. Denk maar aan Bram Som in Göteborg in 2006. Het kan allemaal, ook voor Crestan. Marc Willems. Verrassingen kunnen altijd. Denk maar aan Bram Som in Göteborg in 2006. Het kan allemaal, ook voor Crestan. Marc Willems

clock 19:36 19 uur 36. Kan Crestan verrassen in de 800m-finale? Het is stilaan tijd voor de finale van de 800 meter bij de mannen, mét Eliott Crestan. Meedingen naar de medailles wordt een lastige klus voor onze landgenoot. De Fransman Benjamin Robert heeft met 1'43"75 de snelste persoonlijke besttijd en voert ook de Europese ranglijst aan. Het is ook uitkijken wat Andreas Kramer kan, de Zweed snelde in 2018 nog naar EK-zilver en won vrijdag de eerste halve finale. De Spanjaard Mariano Garcia was de snelste in de tweede halve finale. . Kan Crestan verrassen in de 800m-finale? Het is stilaan tijd voor de finale van de 800 meter bij de mannen, mét Eliott Crestan. Meedingen naar de medailles wordt een lastige klus voor onze landgenoot.



De Fransman Benjamin Robert heeft met 1'43"75 de snelste persoonlijke besttijd en voert ook de Europese ranglijst aan. Het is ook uitkijken wat Andreas Kramer kan, de Zweed snelde in 2018 nog naar EK-zilver en won vrijdag de eerste halve finale. De Spanjaard Mariano Garcia was de snelste in de tweede halve finale.

clock 19:33 19 uur 33. Ook Iryna Gerasjtsjenko, de jonge Nederlandse Britt Weerman en Solène Gicquel raken bij hun tweede poging over 1,86 meter. Iedereen doet nog mee in het hoogspringen. . Ook Iryna Gerasjtsjenko, de jonge Nederlandse Britt Weerman en Solène Gicquel raken bij hun tweede poging over 1,86 meter. Iedereen doet nog mee in het hoogspringen.

clock 19:32 19 uur 32. In het hoogspringen zitten ze nog maar aan 1,86 meter. Van de dertien finalisten hebben maar drie atletes een tweede poging nodig op die hoogte. . In het hoogspringen zitten ze nog maar aan 1,86 meter. Van de dertien finalisten hebben maar drie atletes een tweede poging nodig op die hoogte.

clock 19:30 19 uur 30. Anne Zagré wordt 5e en grijpt naast een finale op de 100 meter horden. Anne Zagré wordt 5e en grijpt naast een finale op de 100 meter horden

clock 19:29 19 uur 29. Goed nieuws voor Sarah Lavin en Mette Graversgaard. Zij mogen met de beste verliezende tijden ook naar de finale van de 100 meter horden. . Goed nieuws voor Sarah Lavin en Mette Graversgaard. Zij mogen met de beste verliezende tijden ook naar de finale van de 100 meter horden.

clock 19:28 19 uur 28. Zagré is uitgeschakeld. Na een iets mindere start komt Anne Zagré nog opzetten in de tweede helft van de race, maar ze komt als 5e over de finish en is dus uitgeschakeld voor de finale. . Zagré is uitgeschakeld Na een iets mindere start komt Anne Zagré nog opzetten in de tweede helft van de race, maar ze komt als 5e over de finish en is dus uitgeschakeld voor de finale.

clock 19:25 19 uur 25. Anne Zagré staat klaar voor haar halve finale op de 100 meter horden. De top 2 gaat rechtstreeks door. Daarbij komen nog de 2 beste verliezende tijden. . Anne Zagré staat klaar voor haar halve finale op de 100 meter horden. De top 2 gaat rechtstreeks door. Daarbij komen nog de 2 beste verliezende tijden.

clock 19:19 19 uur 19. Skrzyszowska troeft Kozak af. De Poolse Pia Skrzyszowska en de Hongaarse Luca Kozak zijn te sterk voor concurrentie in de tweede halve finale. Skrzyszowska wint in 12"66, Kozak is tweede in een nationaal record van 12"69. De Ierse Sarah Lavin is derde in een persoonlijk record van 12"79, voorlopig de beste verliezende tijd. Ook de Deense Mette Graversgaard mag met de tweede verliezende tijd nog hopen op een finaleplaats. . Skrzyszowska troeft Kozak af De Poolse Pia Skrzyszowska en de Hongaarse Luca Kozak zijn te sterk voor concurrentie in de tweede halve finale. Skrzyszowska wint in 12"66, Kozak is tweede in een nationaal record van 12"69.



De Ierse Sarah Lavin is derde in een persoonlijk record van 12"79, voorlopig de beste verliezende tijd. Ook de Deense Mette Graversgaard mag met de tweede verliezende tijd nog hopen op een finaleplaats.

clock 19:12 19 uur 12. Misschien heeft Nederland straks een extra medaille met Visser. Marc Willems. Misschien heeft Nederland straks een extra medaille met Visser. Marc Willems