LIVESTREAM EK atletiek: Kijk nu naar de 10km met 3 Belgen, onder wie medaillekandidaat Kimeli

clock 20:22 20 uur 22. Voor topfavoriet Crippa gaat het te traag, hij neemt de leiding. Het is zowaar Debognies die in zijn zog volgt, Kimeli loopt in derde positie.

clock 20:21 20 uur 21. Kimeli zit nog steeds goed vooraan de kopgroep op de 10.000 meter. Het tempo vertraagt een beetje en dat is het sein voor Debognies om naar voren te schuiven.

clock 20:16 20 uur 16. Vadlejch grijpt de macht. Zijn eerste worp ging de mist in, maar bij zijn tweede poging grijpt Jakub Vadlejch de macht. Hij werpt de speer 87,29 meter ver en komt daarmee aan de leiding.

clock 20:14 20 uur 14. Het zijn de Fransen die het spektakel verzorgen op de 10.000 meter. Na Gressier is het nu Yoann Kowal die de leiding neemt. Hij loopt zelfs enkele meters weg van de rest.

clock 20:12 20 uur 12. Vallortigara druipt af. Aiaiai, ook Vallortigara sneuvelt. De derde van het WK in Eugene faalt drie keer op 1,90 meter. Exit voor de Italiaanse.

clock 20:11 20 uur 11. Ook Levtsjenko gaat eruit. We nemen in de finale van het hoogspringen ook afscheid van Joelija Levtsjenko, toch één van de medaillekandidates. Ze faalt ook bij haar derde poging op 1,90 meter.

clock 20:10 20 uur 10. Er komen stilaan scheurtjes in de groep finalisten van de 10.000 meter. Kimeli en Debognies zitten nog goed mee in de eerste groep, Somers is in de tweede groep verzeild geraakt.

clock 20:08 20 uur 08. Exit Demireva. Voor Mirela Demireva is de finale van het hoogspringen al voorbij. De Bulgaarse, die op het vorige EK in Berlijn nog zilver pakte, raakt ook bij haar derde poging niet over 1,90 meter.

clock 20:06 20 uur 06. Jimmy Gressier bepaalt het tempo in de finale van de 10.000 meter. Kimeli volgt alert op de vijfde plaats.

clock 20:02 20 uur 02. De start verloopt niet helemaal vlekkeloos, maar na twee pogingen zijn ze toch allemaal goed weg. Kunnen de Belgen zich mengen in de strijd voor de medailles?

clock 20:01 20 uur 01. Kimeli heeft één van de betere tijden van het gezelschap. Wat zit er nog in zijn tank? Kris Meertens.

clock 19:56 19 uur 56. Doet Kimeli beter dan op de 5.000 meter? Drie Belgen aan de start van de finale van de 10.000 meter met Isaac Kimeli, Simon Debognies en Michael Somers. Kimeli en Somers liepen eerder deze week ook al de 5.000 meter, maar dat werd geen succes. Kimeli werd 11e, Somers voorlaatste. Doen ze beter op de 10.000 meter?

clock 19:55 19 uur 55. Geen goed begin voor favoriet Jakub Vadlejch. Hij raakt met de tip van zijn schoen de lijn, zijn worp is ongeldig.

clock 19:54 19 uur 54. Timothy Herman gooit bij zijn eerste worp 74m84.

clock 19:51 19 uur 51. Herman mag de spits afbijten in de finale. Zijn eerste worp blijft onder de verwachtingen, de speer landt na 74,84 meter. Voor onze landgenoot is het vooral genieten dat hij in de finale staat. Hij is geen profatleet, de kans op een medaille is verwaarloosbaar.

clock 19:49 De acht finalisten voor de 100 meter horden:. 19 uur 49. De acht finalisten voor de 100 meter horden:

clock 19:46 19 uur 46. Houdt Herman zich overeind in finale speerwerpen? Ook in de finale van het speerwerpen krijgen we met Timothy Herman een Belg te zien. Dé favoriet voor goud is de Tsjech Jakub Vadlejch. Hij was vrijdag de beste in de kwalificaties met een worp van 81,81 meter. Vorige zomer pakte Vadlejch zilver op de Spelen in Tokio, vorige maand op het WK in Eugene kaapte hij het brons weg. Kan hij op het EK wél triomferen? Het Duitse thuispubliek hoopt alvast op een knalprestatie van Julian Weber en Andreas Hofmann, die laatste pakte op het vorige EK nog zilver.



Het Duitse thuispubliek hoopt alvast op een knalprestatie van Julian Weber en Andreas Hofmann, die laatste pakte op het vorige EK nog zilver.

clock 19:45 19 uur 45. Crestan: "Heb gespeeld en verloren".

clock 19:44 19 uur 44. Eliott Crestan is laatste in de finale van de 800 meter.