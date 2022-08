Verbetert Dan Bigham vandaag het werelduurrecord van Victor Campenaerts? Volg zijn poging vanaf 14.30u

Campenaerts trok voor zijn poging destijds naar Mexico. Bigham zoekt het korter bij huis en doet zijn poging in de Tissot Velodrome in Grenchen (Zwitzerland).

11 uur 58. Op en over Victor Campenaerts? 55.089 km, dat is de afstand die nu achter de naam staat van onze landgenoot. Campenaerts trok voor zijn poging destijds naar Mexico. Bigham zoekt het korter bij huis en doet zijn poging in de Tissot Velodrome in Grenchen (Zwitzerland). .

clock 11:58

11 uur 58. Maakt hij kans? "Jazeker". Sinds dit jaar is Bigham performance engineer bij Ineos Grenadiers. Zijn taak is vooral om de prestaties van de Ineos-renners in tijdritten te optimaliseren. En dat hij recht van spreken heeft, bewees hij in 2021. Bigham verbeterde toen in Grenchen het Britse uurrecord van Bradley Wiggins met bijna 200 meter (54,723 km) en kwam toen een kleine 400 meter tekort om Victor Campenaerts te onttronen. Het verbaast dan ook niet dat hij nu een gooi doet naar het werelduurrecord. Maakt hij een kans? Victor Campenaerts denkt alvast van wel. "Door zijn kennis van de marginal gains zal hij mijn werelduurrecord verbeteren als hij dezelfde vermogens trapt als in zijn vorige uurrecordpoging", stelt Campenaerts. .