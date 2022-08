Opnieuw in het roze! Richard Carapaz ruilt Ineos volgend jaar voor EF Education First

Richard Carapaz verlaat de beroepstroep van Ineos na 3 seizoenen. De Ecuadoraanse klimmer kiest voor het kopmanschap bij EF Education First. De ex-winnaar van de Giro hoopt er zijn grote droom te vervullen: het geel in Parijs.

"De honger om nog eens een grote ronde te winnen, is groot," zegt Carapaz. "Er zijn nog steeds dingen die ik nog niet bereikt heb. Mijn levensdoel is altijd het geel in Parijs geweest. Het is iets waar ik voor zal vechten in de toekomst."

"Ik weet dat het mogelijk is. Elke dag sta ik op en ga ik slapen met deze droom. Vroeger vertelde ik ook dat ik de Giro d'Italia kon winnen en dat heb ik ook gedaan. Nu denk ik aan de Tour de France."



De timing van de aankondiging is toch merkwaardig. Carapaz begint zijn Vuelta vandaag in het tijdrit-treintje van Ineos. Hij werd vooraf naar voren geschoven als kopman, maar heeft met Pavel Sivakov, Tao Geoghegan-Hart en de jonge Carlos Rodríguez drie schaduwkopmannen in zijn team.

Zal deze transfer in Spanje impact hebben op de machtsverhoudingen binnen het team? Of neemt de Ecuadoraan in schoonheid afscheid van de ploeg?