"Makkers op en naast het water" Artuur Peters en Bram Sikkens: "We maken elkaar beter"

Bram Sikkens legt uit wat die moeilijke periode was. "We zijn van de K2 1.000m overgeschakeld naar de K2 500m, omdat die afstand op het olympische programma komt."

"We hebben een moeilijk jaar achter de rug, deze finale betekent heel veel voor ons. Dit was ook onze beste wedstrijd van het seizoen."

Het Belgische duo kreeg de finaleplaats niet cadeau in de sterkbezette K2 500 meter. In hun halve finale eindigden ze net in de noodzakelijke top 3. "Dit hadden we echt nodig", vertelt Peters.

Die aanpassing verliep niet rimpelloos. "Op de WB-manches merkten we dat het niveau wel heel erg hoog was en hadden we het moeilijk. Op het WK was het al beter, maar het is leuk dat we elke keer een stap groeien."



De finale van het EK halen is een belangrijke stap. "De motivatie was de wil om die finale te halen na ons seizoen. Dat was waar we van droomden. Om dat dan te halen, dat is zalig."