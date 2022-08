LIVESTREAM EK kajak: Kijk naar de finales, met om 13u ook Belgen in actie

Op dag 3 van het EK kajak hebben de Belgen 2 kansen op een medaille: Artuur Peters in de A-finale van de K1 1.000m en Hermien Peters/Lize Broekx in de K2 500m. In de K4 500m zijn die laatsten er niet in geslaagd de eindstrijd te halen, ze sneuvelden in de halve finales. Kijk hier live naar het EK kajak.