LIVESTREAM EK kajak: Haalt de nieuwe Belgische K4 bij de vrouwen de A-finale?

09 uur 33. Halen de vier vrouwen de finale? De K4 met Hermien Peters en co. ligt klaar in baan 7 voor de halve finale van de 500m. Kunnen de Belgische kajakvrouwen zich plaatsen voor de finale? De eerste drie gaan naar de medaillestrijd van morgen. .

"K2 zoekt K4"-project charmeert op EK kajak: "We zijn een echte vriendinnengroep"

clock 08:59

08 uur 59. Via de reeksen lukte het de Belgische boot niet om zich rechtstreeks te plaatsen voor de A-finale van de K4 500 meter bij de vrouwen. Lize Broekx, Camille Dewaele, Hermien Peters en Amber Van Broekhoven krijgen vandaag nog een kans. Om 9.35 uur moeten ze in baan 7 bij de top 3 varen in hun halve finale. .