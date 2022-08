LIVESTREAM EK atletiek: Kijk nu naar de atletiekavond, straks lopen de Tornados en Cheetahs voor een medaille

clock 20:31 20 uur 31. Exit Vloon. Voor de Nederlandse polsstokspringer Menno Vloon is de finale nu al voorbij. Hij raakt ook bij zijn derde poging niet over de aanvangshoogte van 5,50 meter. . Exit Vloon Voor de Nederlandse polsstokspringer Menno Vloon is de finale nu al voorbij. Hij raakt ook bij zijn derde poging niet over de aanvangshoogte van 5,50 meter.

clock 20:22 20 uur 22. Finale speerwerpen. De finale van het speerwerpen bij de vrouwen wordt op gang getrokken. Uitkijken daar naar de prestatie van de 41-jarige wereldrecordhoudster Barbora Spotakova. Ook haar Tsjechische landgenote Nikola Ogrodnikova is een medaillekandidate, zij moest vier jaar geleden in Berlijn nog vrede nemen met zilver. Christin Hussong was toen de beste, maar de Duitse titelverdedigster is er nu niet bij. . Finale speerwerpen De finale van het speerwerpen bij de vrouwen wordt op gang getrokken. Uitkijken daar naar de prestatie van de 41-jarige wereldrecordhoudster Barbora Spotakova.



Ook haar Tsjechische landgenote Nikola Ogrodnikova is een medaillekandidate, zij moest vier jaar geleden in Berlijn nog vrede nemen met zilver. Christin Hussong was toen de beste, maar de Duitse titelverdedigster is er nu niet bij.

clock 20:20 20 uur 20. Hodgkinson snelt in de regen naar goud op de 800 meter. Hodgkinson snelt in de regen naar goud op de 800 meter

clock 20:17 20 uur 17. Hodgkinson maakt het waar. Keely Hodgkinson maakt haar favorietenrol waar en snelt solo naar de Europese titel in 1'59"04. De Franse Rénelle Lamote moet voor de derde keer vrede nemen met EK-zilver. Het brons is voor de Poolse Anna Wielgosz. Jemma Reekie ging in de slotronde mee in de tred van Hodgkinson, maar kraakte in de laatste rechte lijn en werd uiteindelijk pas vijfde. . Hodgkinson maakt het waar Keely Hodgkinson maakt haar favorietenrol waar en snelt solo naar de Europese titel in 1'59"04. De Franse Rénelle Lamote moet voor de derde keer vrede nemen met EK-zilver. Het brons is voor de Poolse Anna Wielgosz.



Jemma Reekie ging in de slotronde mee in de tred van Hodgkinson, maar kraakte in de laatste rechte lijn en werd uiteindelijk pas vijfde.

clock 20:15 20 uur 15. De Duitse Hering leidt de dans in de eerste ronde. De thuissupporters gaan uit hun dak. . De Duitse Hering leidt de dans in de eerste ronde. De thuissupporters gaan uit hun dak.

clock 20:11 20 uur 11. Brits feestje op de 800 meter? De atletes van de 800 meter maken zich op voor hun finale. De kans dat straks een Britse met het goud gaat lopen lijkt bijzonder groot. Keely Hodgkinson was vorig jaar goed voor zilver op de Olympische Spelen en pakte vorige maand op het WK in Eugene nog zilver. Op dit EK mikt ze nu voluit op goud. Ook haar landgenote Jemma Reekie, vierde op de Spelen, behoort tot de medaillekandidaten. . Brits feestje op de 800 meter? De atletes van de 800 meter maken zich op voor hun finale. De kans dat straks een Britse met het goud gaat lopen lijkt bijzonder groot. Keely Hodgkinson was vorig jaar goed voor zilver op de Olympische Spelen en pakte vorige maand op het WK in Eugene nog zilver. Op dit EK mikt ze nu voluit op goud. Ook haar landgenote Jemma Reekie, vierde op de Spelen, behoort tot de medaillekandidaten.

clock 20:06 20 uur 06. Ik vrees dat we in deze natte omstandigheden geen wereldrecord zullen zien van Mondo Duplantis. Kris Meertens. Ik vrees dat we in deze natte omstandigheden geen wereldrecord zullen zien van Mondo Duplantis. Kris Meertens

clock 20:04 20 uur 04. Regenweer in München. Geen ideale omstandigheden vanavond in München. Het regent hevig boven het Olympiastadion. . Regenweer in München Geen ideale omstandigheden vanavond in München. Het regent hevig boven het Olympiastadion.

clock 20:03 20 uur 03. Finale polsstokspringen. De atletiekavond begint met de finale van het polsstokspringen. Zonder Ben Broeders, hij raakte in de kwalificaties drie keer niet over 5,65 meter. Uiteraard wel van de partij: olympisch kampioen Armand "Mondo" Duplantis. De Zweed zweefde vorige maand in Eugene naar zijn eerste wereldtitel en verbeterde zijn wereldrecord tot 6,21 meter. Gaat de titelverdediger vanavond nog wat hoger? . Finale polsstokspringen De atletiekavond begint met de finale van het polsstokspringen. Zonder Ben Broeders, hij raakte in de kwalificaties drie keer niet over 5,65 meter. Uiteraard wel van de partij: olympisch kampioen Armand "Mondo" Duplantis. De Zweed zweefde vorige maand in Eugene naar zijn eerste wereldtitel en verbeterde zijn wereldrecord tot 6,21 meter. Gaat de titelverdediger vanavond nog wat hoger?

clock 19:57 19 uur 57. Opstelling Tornados. Alexander Doom, Julien Watrin, Kevin Borlée en Dylan Borlée. Dat zijn de mannen die het straks gaan moeten doen voor de Belgian Tornados. Onder voorbehoud, Kevin Borlée zal kort voor de finale nog testen of hij fit genoeg is. . Opstelling Tornados Alexander Doom, Julien Watrin, Kevin Borlée en Dylan Borlée. Dat zijn de mannen die het straks gaan moeten doen voor de Belgian Tornados. Onder voorbehoud, Kevin Borlée zal kort voor de finale nog testen of hij fit genoeg is.

clock 19:37 19 uur 37. Deelname Kevin Borlée nog onzeker. Bij de Tornados is het nog afwachten of Kevin Borlée kan aantreden in de finale. De vaste slotloper liep in de halve finales van de individuele 400 meter een hamstringblessure op. Net voor de finale zal hij een test afleggen en die moet uitmaken of hij kan deelnemen. . Deelname Kevin Borlée nog onzeker Bij de Tornados is het nog afwachten of Kevin Borlée kan aantreden in de finale. De vaste slotloper liep in de halve finales van de individuele 400 meter een hamstringblessure op. Net voor de finale zal hij een test afleggen en die moet uitmaken of hij kan deelnemen.

clock 19:34 19 uur 34. Bolingo en Claes vervangen Vervaet en Van den Broeck. De Cheetahs hebben een extra troef voor de finale. Met Cynthia Bolingo en Hanne Claes kunnen ze twee frisse atletes inzetten die gisteren niet liepen in de reeksen. Tenzij er op het laatste moment nog iets wijzigt, wordt dit de volgorde voor de finale: Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus. . Bolingo en Claes vervangen Vervaet en Van den Broeck De Cheetahs hebben een extra troef voor de finale. Met Cynthia Bolingo en Hanne Claes kunnen ze twee frisse atletes inzetten die gisteren niet liepen in de reeksen. Tenzij er op het laatste moment nog iets wijzigt, wordt dit de volgorde voor de finale: Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus.



clock 18:55 18 uur 55. Snellen de Cheetahs naar podiumplaats? Vier jaar geleden grepen de Belgian Cheetahs net naast een medaille op het EK in Berlijn. Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië waren toen te sterk voor Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Justien Grillet en Camille Laus. Kunnen de Cheetahs na hun zevende plaats op de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar en de zesde stek op het WK in Eugene vorige maand een EK-medaille wegkapen? . Snellen de Cheetahs naar podiumplaats? Vier jaar geleden grepen de Belgian Cheetahs net naast een medaille op het EK in Berlijn. Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië waren toen te sterk voor Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Justien Grillet en Camille Laus. Kunnen de Cheetahs na hun zevende plaats op de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar en de zesde stek op het WK in Eugene vorige maand een EK-medaille wegkapen?

clock 18:51 18 uur 51. Drie op een rij voor de Tornados? De Belgian Tornados zijn een certitude voor finales, vanavond staan ze voor de 30e keer in de eindstrijd voor de medailles. Erg vlot ging het gisteren niet in de reeksen. De Tornados plaatsten zich met de beste verliezende tijd, al was die wel goed voor de vierde chrono van alle deelnemers. Een derde Europese titel, na de triomfen in Amsterdam 2016 en Berlijn 2018, dat is het doel. . Drie op een rij voor de Tornados? De Belgian Tornados zijn een certitude voor finales, vanavond staan ze voor de 30e keer in de eindstrijd voor de medailles. Erg vlot ging het gisteren niet in de reeksen. De Tornados plaatsten zich met de beste verliezende tijd, al was die wel goed voor de vierde chrono van alle deelnemers. Een derde Europese titel, na de triomfen in Amsterdam 2016 en Berlijn 2018, dat is het doel.

clock 18:30 18 uur 30. Spoelt Zagré WK-flop door? De Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs komen later vanavond in actie in de finales van de 4x400 meter, maar eerst is het de beurt aan Anne Zagré in de reeksen van de 100 meter horden. Zagré loopt om 20.51u in de tweede van drie reeksen. De top drie van elke reeks plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, aangevuld met de drie beste verliezende tijden. Zagré heeft wat goed te maken na haar mislukte WK vorige maand in Eugene. De Belgische hordeloopster werd toen in de reeksen gehinderd door uittredende wereldkampioene Nia Ali, maar mocht in haar ééntje herkansen. Dat werd een fiasco, Zagré tikte de laatste horde aan en ging hard onderuit. . Spoelt Zagré WK-flop door? De Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs komen later vanavond in actie in de finales van de 4x400 meter, maar eerst is het de beurt aan Anne Zagré in de reeksen van de 100 meter horden. Zagré loopt om 20.51u in de tweede van drie reeksen. De top drie van elke reeks plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, aangevuld met de drie beste verliezende tijden.



Zagré heeft wat goed te maken na haar mislukte WK vorige maand in Eugene. De Belgische hordeloopster werd toen in de reeksen gehinderd door uittredende wereldkampioene Nia Ali, maar mocht in haar ééntje herkansen. Dat werd een fiasco, Zagré tikte de laatste horde aan en ging hard onderuit.



clock 18:29 18 uur 29. WK atletiek Fiasco voor Anne Zagré op eenzaam herexamen, hordeloopster moet inpakken na pijnlijke val