LIVESTREAM EK atletiek: Kijk hier naar de medailleceremonie met de Belgian Tornados

clock 22:29 22 uur 29. Einde dag 6 EK atletiek. Met de winst van Luiza Gega op de 3.000 meter steeple trekken we een streep onder de zesde dag op dit EK atletiek. Morgen zijn we opnieuw op de afspraak voor de slotdag. . Einde dag 6 EK atletiek Met de winst van Luiza Gega op de 3.000 meter steeple trekken we een streep onder de zesde dag op dit EK atletiek. Morgen zijn we opnieuw op de afspraak voor de slotdag.

clock 22:25 22 uur 25. Duplantis houdt het voor bekeken. Geen wereldrecordpoging van Mondo Duplantis, die spaart de Zweed op voor de Memorial Van Damme op 2 september in het Koning Boudewijnstadion. Duplantis pakt dus opnieuw EK-goud, een sprong over 6,06 meter volstond daarvoor. Het zilver is voor de Duitser Lita Baehre, het brons voor de Noor Lillefosse.



Duplantis pakt dus opnieuw EK-goud, een sprong over 6,06 meter volstond daarvoor. Het zilver is voor de Duitser Lita Baehre, het brons voor de Noor Lillefosse.

clock 22:23 22 uur 23. Gega soleert naar winst op de 3.000 meter . Gega soleert naar winst op de 3.000 meter

clock 22:22 22 uur 22. Gega triomfeert solo op de 3.000m steeple. Luiza Gega triomfeert na een straffe race, de Albanese wint in 9'11"31, een kampioenschapsrecord. Het zilver is tot grote vreugde van het thuispubliek voor de Duitse Lea Meyer. Elizabeth Bird valt helemaal stil, maar de Britse kan nog net haar bronzen plak veiligstellen.

clock 22:21 22 uur 21. Het beste is eraf bij Bird. Ze moet Gega laten gaan en krijgt het ook lastig om Meyer te volgen. . Het beste is eraf bij Bird. Ze moet Gega laten gaan en krijgt het ook lastig om Meyer te volgen.

clock 22:20 22 uur 20. Meyer haakt haar wagonnetje aan bij Gega en Bird. De Duitse fans worden gek. . Meyer haakt haar wagonnetje aan bij Gega en Bird. De Duitse fans worden gek.

clock 22:18 22 uur 18. Luiza Gega en Elizabeth Bird, zij lijken te gaan strijden voor het goud op de 3.000 meter steeple. Aimee Pratt heeft de rol moeten lossen en loopt in vierde positie. De Duitse Lea Meyer ligt op koers voor het brons. . Luiza Gega en Elizabeth Bird, zij lijken te gaan strijden voor het goud op de 3.000 meter steeple. Aimee Pratt heeft de rol moeten lossen en loopt in vierde positie. De Duitse Lea Meyer ligt op koers voor het brons.

clock 22:17 22 uur 17. Duplantis pakt goud met kampioenschapsrecord. Duplantis pakt goud met kampioenschapsrecord

clock 22:16 22 uur 16. Kampioenschapsrecord voor Duplantis. Terwijl de steeple-atletes aan hun finale bezig zijn, waagt Duplantis zijn kans op 6,06 meter. De Zweed gaat er vlotjes over en verbetert zo zijn eigen kampioenschapsrecord, het Olympiastadion gaat uit zijn dak.

clock 22:11 22 uur 11. Finale 3.000 meter steeple. Het laatste loopnummer van de avond is de 3.000 meter steeple bij de vrouwen. Op het WK vorige maand konden de Europese atletes niet meedingen naar de medailles. De Albanese Luiza Gega was de beste op de vijfde plaats, de Britse Aimee Pratt werd zevende. Meteen de twee grootste kanshebbers op de Europese titel.

clock 22:09 22 uur 09. Goud is binnen voor Duplantis. De eerste poging op 5,95 meter ging de mist in, maar bij zijn tweede poging ziet het er toch wat beter uit voor Lita Baehre. De Duitser tikt de lat wel aan, hij moet vrede nemen met zilver.

clock 22:08 Elina Tzengko, de jongste Europese kampioene ooit in het speerwerpen. 22 uur 08. Elina Tzengko, de jongste Europese kampioene ooit in het speerwerpen.

clock 22:07 22 uur 07. Lita Baehre faalt bij zijn eerste poging op 5,95 meter. Meteen daarna toont Duplantis hoe het wel moet, de Zweed gaat er vlotjes over. De lat gaat naar 6 meter voor de Olympische kampioen. . Lita Baehre faalt bij zijn eerste poging op 5,95 meter. Meteen daarna toont Duplantis hoe het wel moet, de Zweed gaat er vlotjes over. De lat gaat naar 6 meter voor de Olympische kampioen.

clock 22:03 22 uur 03. Duplantis grijpt de macht. Mondo Duplantis gaat als eerste over 5,90 meter, bij zijn eerste poging. Lita Baehre slaagt daar niet in en laat de lat dan maar meteen op 5,95 meter leggen.

clock 21:58 21 uur 58. Geen medaille voor Lavillenie. Drie missers van Renaud Lavillenie op 5,85 meter. Hij grijpt zo naast een medaille in het polsstokspringen. Voorlopig raakten nog maar twee finalisten over 5,85 meter. Duplantis deed dat bij zijn eerste poging, de Duitser Bo Kanda Lita Baehre had er twee pogingen voor nodig. Zij strijden om goud en zilver. Het brons is voor de Noor Lillefosse, hij bleef foutloos tot 5,75 meter, maar faalde dan drie keer op 5,85 meter.



Voorlopig raakten nog maar twee finalisten over 5,85 meter. Duplantis deed dat bij zijn eerste poging, de Duitser Bo Kanda Lita Baehre had er twee pogingen voor nodig. Zij strijden om goud en zilver. Het brons is voor de Noor Lillefosse, hij bleef foutloos tot 5,75 meter, maar faalde dan drie keer op 5,85 meter.

