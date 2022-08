KRC Genk-coach Wouter Vrancken na knappe seizoensstart: "Met de voeten op de grond blijven"

Er waait een nieuwe wind in de Cegeka Arena. Met 9 op 12 doet het even goed of zelfs beter dan enkele andere titelkandidaten. Hoe kijkt coach Wouter Vrancken naar de hoopvolle resultaten?



"Ik denk dat het belangrijk is, dat we als groep met onze voeten op de grond blijven", vertelt de 43-jarige Vrancken. "Het is nog heel vroeg in het seizoen. We mogen nog niet op onze lauweren rusten. We moeten nog heel hard werken om beter te doen op alle vlakken."

"Maar als we voor elkaar blijven vechten, zoals we nu doen, dan kunnen we iedereen aan. Zelfs Club Brugge."

Na het vertrek van enkele gevestigde waarden binnen de ploeg, zou een andere coach aankloppen bij het bestuur en om versterkingen smeken. Wouter Vrancken doet dat niet, de Limburger laat zijn ploeg swingen op het veld.

"Het heeft geen zin om te klagen over dingen die er niet meer zijn", vertelt de coach van Genk. "De jongens die er nu zijn, hebben er maanden hard voor gewerkt met een heel positieve vibe en veel goesting. Zij verdienen het om de aandacht te krijgen. De spelers tonen hun kwaliteiten op het veld."